Yeni TFF yönetiminden A Milli Takım hocası Montella'ya telefon!

TFF'de yeni yönetim kurulunda milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştü.

DESTEĞİNİ BİLDİRDİ

Ay-Yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu.

SÜPER KUPA FİNALİ'NDE BULUŞACAKLAR

3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.