SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Yeni transfer Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 20.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Alper Potuk, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Jonathan Bolingi, Joseph Paintsil, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija ve Assane Diousse, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde bir dizi sağlık testine girdi.

Yeni transfer Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi. Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

YENİ TRANSFERLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yeni transferler sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Alper Potuk, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Jonathan Bolingi, Joseph Paintsil, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija ve Assane Diousse'nin Acıbadem Ankara Hastanesi'nde bir dizi sağlık testine girdiği ifade edildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşen futbolcuların, akciğer ve efor testlerine de girdikleri kaydedildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattıMKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
G.Saray bombayı patlattı
G.Saray bombayı patlattı
Cengiz Ünder Leicester City'de
Cengiz Ünder Leicester City'de
Stefano Okaka Fenerbahçe'ye geliyor
Stefano Okaka Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı
Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 1 yorum
zavallı alper potuk, zamanında seni ihtiyacı olduğu için almak istayan Gs ye gitmedin, sırf Gs almasın diye sana talip olan fb ye gittin ve her genç oyuncu gibi sonun hüsran oldu. şimdi o yarım metre taça çıkan topu götürüp gol attığın an aklına gelmiştir. sahtekarlığın sonu, futbol kariyerinin sonuna doğru yolculuğun hızla devam ediyor .bu düşüş senin gibi düşünenlere umarız bir ders olurr. kovulmaktan beter olduğun yerlere iyi bak, o günlerin rezaletini tüm hayatında yaşayabilirsin. bundan sonra umarız daha aklıselim olur ve hatalarından aldığın derslerle yollarını düşüşlerden düze çevirirsn
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni transfer Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı
Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı
Alper Potuk Ankaragücü'ne imzayı attı
Transfer resmen açıklandı! İşte yeni takımı...
MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı
İlhan Parlak ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs vakası
Fuat Çapa: Transfer yasağının kalkması gerekiyor
'Transfer yasağının kalkması gerekiyor'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.