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Yeni ultrason tırnak trendi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yurt dışında bir tırnak tasarımcısının yaptığı tasarımı sosyal medyada paylaşması ile başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni ultrason tırnak trendi, gerçekten ilgi çekici ve yaratıcı bulunuyor. Bebeğinizin baby shower'ında, hamilelik sürecinizde çocuğunuz doğduktan sonra bile bu manevi değeri yüksek tırnak tasarımını kullanabilirsiniz. İşte yeni ultrason tırnak trendinden görüntüler...

Yeni ultrason tırnak trendi!

Tırnak salonu sahibi yaptığı bir tırnak tasarımının resmini çekti ve #ultrasoundnails etiketini kullanarak paylaştı. O anda, bu tırnak sanatının ne kadar popüler ve tatlı olacağını hayal bile edemedi. Bu tuhaf tırnak tasarımı trendine başlayan herkes Sarah Clarke'dan ilham aldı. İşte onun tarafından yaratılan orijinal tırnak sanatı:

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Sosyal medyaya koyduktan sonra, tırnak sanatçısı müşterilere ve rezarvasyonlara yetişemez oldu. Böylece, özgün bir tasarımdan sonra artık isteyen herkes bebeğinin ultrasonunun resmini tırnak ucuna koyabilir veya kendi tırnak teknisyeniniz sizin için hazırlayabilir.

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Bu tasarım öyle bir yayılmaya başladı ki insanlar fikri tüm dünyaya kendi yöntemleriyle yapmaya başladı. Her iki bebeğini de temsil eden, İsveçli bir annenin bu “iki tırnak versiyonu”:

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Ve tabi ki kaybettikleri bebeklerinin resimlerini yaptıran anneneler de var mesela onlardan birinin hikayesi şöyle:

Bu Instagram kullanıcısı, en can sıkıcı hikayesini dünya ile şu sözlerle paylaşarak cesurdu: “3 yıl ve çok sayıda doğurganlık tedavisinden sonra, kocam ve ben nihayet Nisan ayında gebe kaldık. Bebeğimin artık yaşamadığını ve büyüdüğünü öğrendiğimde kalbim kırıldı ve ertesi gün benden alındı. Onu ve kısa hayatını sevmeyi ve yenilenmiş bir umutla ilerlemeyi öğrendim. Seni jöle fasulyesi seviyorum ve seni tırnaklarımda görmek beni gülümsetiyor. ”

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NAİL ART DÜNYAYI FETHEDİYOR

Bu tırnak trendi şimdi en çok bebek duşlarında ve cinsiyet açığa çıkaran partilerde memnuniyetle karşılanıyor. Yaşam tarzları, ırkları, tenleri veya saç renkleri ne olursa olsun, anneler hayatı mümkün olan her şekilde kutlarlar.
Bakalım bu yeni trend bizim ülkemize de uğrayacak mı? Yakında biz de bu ultrason nail artları görmeye başlayacak mıyız? Sizce nasıl olur?

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