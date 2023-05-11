Yeni ve farklı bir lezzet isteyenlerin tercihi en iyi marmelat çeşitleri

Kültürümüzde kahvaltı özen isteyen, birçok lezzetin yer aldığı bir öğün. Hâl böyle olunca kahvaltılarda marmelat gibi lezzetler, vazgeçilmez oluyor. "Marmelat nedir?", "Marmelat ne demektir?" merak edenler için kısaca anlatalım. Marmelat, meyvelerin rendelenip genel olarak şeker ile pişirilmesiyle elde edilen bir çeşit tatlı. Reçel ve marmelat aynı şey gibi düşünülse de aslında değil. Marmelat ve reçel farkı; reçelin bütün ve küçük parçalara ayrılmış meyvelerden, marmelatınsa meyve rendesinden veya püresinden yapılması. Tatlılara da lezzet katan marmelatların birçok çeşidi var. Fakat en iyi marmelatı bulmak pek kolay değil. İşte sofralarınızı taçlandıracak 10 farklı marmelat çeşidi!

1. Şifa deposu: Lissiya Farm Kuşburnu Marmelatı

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Kuşburnu, cildi güzelleştirmeden bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlayan bir meyve. Lissiya Farm Kuşburnu Marmelatı, bu eşsiz meyvenin faydalarını korumak için tamamen doğal ve katkısız şekilde üretiliyor. Şifa deposu olan üründe %80 oranında meyve bulunuyor.

Özenle seçilen meyveler kullanılarak üretilen marmelatta sadece toz şeker, meyve ve limon suyu yer alıyor. Ürün, 370 gramlık cam kavanozda geliyor ve açıldıktan sonra +4 derecede saklanması gerekiyor. Siz de geleneksel şekilde pişen, ev tipi marmelat arayışındaysanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz!

2. Farklı bir lezzet isteyenler için: Ziraat Tarım Kızılcık Marmelatı

Kızılcık, yüksek oranda C vitamini içeren meyveler arasında yer alıyor. Bu nedenle C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için kızılcık marmelatını tüketebilirsiniz. 450 gramlık cam kavanozda gelen Ziraat Tarım Kızılcık Marmelatı, geleneksel tariflerle ağır ağır pişirilerek üretiliyor.

Şeker ilavesi, glikoz şurubu ve katkı maddesi içermeyen marmelata gönül rahatlığıyla sofranızda yer açabilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle ağır ağır pişirilerek üretildiği için kızılcık meyvesi aromasını kaybetmiyor. Sadece kahvaltılarınıza değil, tatlılarınıza da lezzet katacak ev yapımı kızılcık marmelatını çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

3. Farklı bir tat arayanlara: Mor Aronya Aronya Marmelatı

Kansere karşı önleyici etkiye sahip aronya meyvesi, süper meyve olarak da biliniyor. Ülkemizde birçok bölgede de yetiştirilebilen aronya meyvesi yüksek oranda antioksidan içeriyor. Bu meyvenin marmelatı da oldukça lezzetli. Aronya marmelatı, günde 2 ila 4 tatlı kaşığı tüketildiğinde günlük antioksidan ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Doğal ve katkısız Mor Aronya Aronya Marmelatı, %55 ila 60 oranında mor aronya meyvesi içeriyor. İçerisinde ilave şeker ve koruyucu madde bulunmayan marmelat, elma suyu konsantresiyle tatlandırılıyor. Yeni tatlar denemek istiyorsanız marmelatı tercih edebilirsiniz.

4. Klasik lezzetlerden vazgeçemeyenlere: St.Dalfour Geleneksel Vişne Marmelatı

Marmelat dendiğinde akla ilk olarak vişne ile yapılan marmelatlar geliyor. Hem kahvaltılara hem tatlılara lezzet katan vişne marmelatı, en çok tüketilen marmelat çeşitleri arasında yer alıyor. St.Dalfour Geleneksel Vişne Marmelatı, 284 gramlık ikonik kavanoz tasarımıyla dikkat çekiyor.

Eğer ilave şeker içeren ürünleri tercih etmiyorsanız rahatlıkla tercih edebileceğiniz marmelat, vişnenin en tatlı hâlini sofralarınıza taşır. Üstelik ürün mısır şurubu ve glüten de içermiyor. %100 doğal meyvelerle elde edilen, kahvaltıların yanı sıra tart ve keklere de çok yakışan vişne marmelatı; bilindik lezzetlerden vazgeçemeyenler için ideal bir seçenek.

5. Doğallığı sofrasına taşımak isteyenlere: HAVAZA Alıç Marmelatı

Çalılık ve dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, anti-inflamatuar özellik gösterir ve antioksidan açısından zengindir. Kayısı ve şeftali arası bir tadı olan bu meyvenin marmelatı da oldukça lezzetli.

Havaza Alıç Marmelatı yapımında kullanılan ve yabani bir meyve olan alıç, köylüler tarafından yüksek rakımlı dağlardan toplanıyor. Eylül ayında toplanan alıç meyvesi temizlenip odun ateşinde, bakır kazanlarda kaynatılarak marmelat elde ediliyor. Özellikle kahvaltı sofralarında farklı bir lezzet arıyorsanız rengi ve kokusuyla herkesi kendisine hayran bırakan marmelata bir şans verebilirsiniz.

6. Şekersiz marmelat arıyorsanız: Lutfiye Organik Böğürtlen Marmelatı

Böğürtlen marmelatı da en lezzetli marmelatlar arasında yer alıyor. Ne çok ekşi ne de çok tatlı yapısıyla her damak zevkine hitap edebiliyor. 280 gram cam kavanozda satışa sunulan Lutfiye Organik Böğürtlen Marmelatı, doğal ve organik tarıma uygun şekilde yetiştirilen ve özel olarak seçilen böğürtlenlerden üretiliyor.

Ürün herhangi bir katkı maddesi, renklendirici, boya ve koruyucu madde içermiyor. Cezbedici koyu rengini sadece doğal meyveden alıyor. Üstelik marmelat vegan tüketime de uygun. Severek tüketeceğiniz böğürtlen marmelatını kahvaltının yanı sıra çikolatalı tatlılarda ve keklerde de kullanabilirsiniz.

7. Mayhoş tatlardan hoşlananlara: İksirli Çiftlik Ayva Marmelatı

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Ayva hem tek başına hem tatlı olarak tüketildiğinde büyük lezzet sunan bir meyve. Özellikle marmelat şeklinde getirildiğinde ortaya hafif ve mayhoş bir lezzet çıkıyor. İksirli Çiftlik Ayva Marmelatı, dalından toplanan taze ayvalarla üretiliyor.

Kış dendiğinde akla ilk gelen meyvelerden ayvayla yapılan ve bol vitamin içeren ayva marmelatı faydaları da oldukça fazla. Marmelat, ayvanın lezzetini ve faydalarını kaybetmemesi için doğal yöntemlerle elde ediliyor. Siz de kanı temizleyen, safra akışını sağlayan ayvayı marmelat olarak tüketmek isterseniz ürünü tercih edebilirsiniz!

8. Hem sağlık hem lezzet arayanlar için: İlya Organik Kuşburnu Marmelatı

Kuşburnu; A, B1, B2 vitaminlerini ve fosfor, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddeleri de içeren oldukça faydalı bir meyve. İçeriğinde bol miktarda C vitamini de bulunduğundan bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. İlya Organik Kuşburnu Marmelatı, mevsiminde dalından toplanan meyvelerden üretilerek sofranıza sağlık getiriyor.

İltihap, eklem bölgesi rahatsızlıkları, kireçlenme ve romatizma gibi sorunlar yaşayanlara önerilen kuşburnu meyvesini marmelat olarak tüketebilirsiniz. Hem sağlık hem lezzeti bir arada arıyorsanız çayla da tüketilebilen organik marmelata bir göz atmaya ne dersiniz!

9. C vitamini deposu: Kocamaar Çiftliği Şeker İlavesiz Karışık Narenciye Marmelatı

Portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciye meyveleri; yüksek oranda güçlü bir antioksidan olan ve vücudu zararlı serbest radikallerden koruyan C vitamini içerir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan narenciyenin marmelatı da oldukça şifalı ve lezzetli. Kocamaar Çiftliği Şeker İlavesiz Karışık Narenciye Marmelatı, narenciye tadından vazgeçemeyenler için harika bir seçenek.

270 gram cam kavanozda satılan marmelat, şeker tüketmek istemeyenler için şeker ilave edilmeden üretiliyor. Dalından toplanan portakal, mandalina ve limonların elma suyuyla birleştirmesiyle elde edilen marmelat; kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday!

10. Ekşi tatları sevenler için: Tamek Vişne Marmelatı

Marmelatlar arasında en aşina olduğumuz tat genellikle vişne ile yapılan marmelatlar. Özellikle ekşi tatlardan hoşlananların aklına ilk olarak vişne marmelatı geliyor. Tamek Vişne Marmelatı tam mevsiminde dalından toplanan doğal ve taze meyvelerle elde ediliyor.

Yoğun kıvama sahip ürün hem çikolatalı hem sütlü tatlılarda rahatlıkla kullanılabilir. Vişne marmelatı, yoğurtla karıştırılarak alternatif bir tatlı olarak da tüketilebilir. Kahvaltılarda tek başına güne enerjik başlamanızı sağlayacağı gibi peynir gibi süt ürünleriyle birlikte tüketilerek hem hafif hem de hoş bir lezzet yakalanabilir.

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