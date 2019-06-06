Yeni Watch Dogs oyunu nihayet netlik kazandı

Amazon.uk geçtiğimiz gün yanlışlıkla Watch Dogs Legion’ı listeledi. Sitede oyun için kısa bir tanıtım yazısı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtım yazısına göre serinin yeni oyunu Londra’da geçecek. Yakın gelecekteki distopik bir Londra versiyonu ile karşılaşacağımız yapımda yine açık dünya temalı bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Amazon tarafından sızdırılan bu bilgi oyun dünyasının saygın mecralarıdan biri olan Kotaku tarafından da doğrulandı. Kotaku’dan Jason Schreier yaptığı bir açıklamada, Ubisoft’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda, serinin yeni oyununun Watch Dogs Legion olacağını doğruladı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlaması beklenen oyun hakkındaki tüm detaylar önümüzdeki E3 2019 etkinliğinde su yüzüne çıkacaktır. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da yeni Watch Dogs oyununun 2019’un son çeyreğinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

Zenfone 6 ve OnePlus 7 Pro kamera karşılaştırması

