Yeni WiFi standardı Wi-Fi 6 kullanıma hazır

TP-Link Teknik Destek Mühendisi Eren Yatır, Uluslararası Elektrik & Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)’nin belirlediği standartlarla teknoloji üreticilerinin ürün geliştirdiğini belirterek, kablosuz ağ (WiFi) alanında IEEE 802.11 ile başlayan standartların günümüzde 802 11ax’e kadar geldiğini söylüyor. Yeni dönemde, Wi-Fi teknolojisini barındıran ürünlerde “a, b, g, n, ac” gibi çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmeyen isimler yerine, bağlantı kalitesinin sayılarla değerlendirileceğini açıklayan Yatır, “11ac yerine Wi-Fi 5, ax yerine ise Wi-Fi 6 şeklinde isimlendirme olacak. Böylece daha önce tüketicilerin akılda tutmaya zorlandığı tanımlar yerine daha kolay ve anlaşılır bir isimlendirmeye geçildi.” diyor.

Wİ-Fİ 6 NELER SAĞLAYACAK?



Wi-Fi 6’nın en yeni WiFi standardı olduğunu belirten Yatır, hem ağa bağlanan notebook gibi cihazlarda hem de ağ ürünlerinde WiFi 6 teknolojili modellerin görülmeye başlandığını bildiriyor. TP-Link’in de WiFi 6 destekli modellerini duyurduğunu ve yıl sonuna doğru bu ürünleri Türkiye’de de satışa sunmayı hedeflediklerini açıklayan Yatır, WiFi 6’nın en önemli avantajının hız olduğunu; bir önceki standarda göre bağlantı hızı ve erişim kapasitesini dört kat artıracağını vurguluyor. Ayrıca gecikme süresini de yüzde 60 gibi yüksek bir oranda azaltacağını bildiren Yatır, “Wi-Fi 6, ultra yüksek bant genişliği, ultra yoğun erişim ve ultra düşük gecikme gerektiren senaryoları kolayca yönetecek. Örneğin kullanıcılar ultra HD video konferans görüşmeleri yapabilecekler. 4K video konferans görüşmesinde her kullanıcı 40 mbit/s bant genişliğine ihtiyaç duyar. Wi-Fi 6 ağın genel bant genişliğini artırıyor ve her kullanıcıya ultra HD video deneyimi sağlıyor.” diyor.