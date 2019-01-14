Yeni yılda en ucuz sıfır otomobiller!

2018’in ikinci yarısında otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Döviz kuruyla ani bir şekilde yükselmesi, pek çok sektörde olduğu gibi, otomobil sektöründeki fiyatların da artmasına neden oldu.

Sıfır otomobil fiyatlarının ani bir şekilde yükselmesiyle birlikte, kredi faizleri de artınca otomobil satışları durma noktasına geldi. Sektörde yaşanan durgunluk sonrasında ilk olarak motor hacmine göre alınan ÖTV tutarında düzenlemeye gidildi. Bu şekilde sıfır otomobil fiyatlarında bir nebze ucuzlama gerçekleşti.

Ardından 10.000 TL’ye varan hurda teşviki kampanyası başladı. Bu da satışların istenilen seviyeye çıkmasını sağlayamadı. Sonuç olarak hükümet Aralık ayı sonuna kadar sıfır otomobilde ÖTV indirimine gitme kararı aldı. ÖTV indirimi sayesinde en ucuz benzinli otomobillerin fiyatı 100.000TL seviyelerinden 60.000TL seviyelerine kadar indi.

Aralık sonunda bitmesi beklenen ÖTV indirim kampanyası, 3 ay daha uzatıldı. Peki 2018 itibariyle sona eren kampanyalar sonrasında sıfır otomobil fiyatları ne kadar yükseldi? Bu yazımızda en ucuz sıfır benzinli otomobiller ile karşınızdayız.