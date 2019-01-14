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Yeni yılda en ucuz sıfır otomobiller!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 14.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Aralık ayı ile birlikte son bulacak olan ÖTV indirimi, Maliye Bakanlığı tarafından 3 ay daha uzatıldı. Peki 2019 itibariyle en ucuz benzinli otomobiller hangileri? İşte yanıtı.

Yeni yılda en ucuz sıfır otomobiller!

2018’in ikinci yarısında otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Döviz kuruyla ani bir şekilde yükselmesi, pek çok sektörde olduğu gibi, otomobil sektöründeki fiyatların da artmasına neden oldu.
Sıfır otomobil fiyatlarının ani bir şekilde yükselmesiyle birlikte, kredi faizleri de artınca otomobil satışları durma noktasına geldi. Sektörde yaşanan durgunluk sonrasında ilk olarak motor hacmine göre alınan ÖTV tutarında düzenlemeye gidildi. Bu şekilde sıfır otomobil fiyatlarında bir nebze ucuzlama gerçekleşti.

Ardından 10.000 TL’ye varan hurda teşviki kampanyası başladı. Bu da satışların istenilen seviyeye çıkmasını sağlayamadı. Sonuç olarak hükümet Aralık ayı sonuna kadar sıfır otomobilde ÖTV indirimine gitme kararı aldı. ÖTV indirimi sayesinde en ucuz benzinli otomobillerin fiyatı 100.000TL seviyelerinden 60.000TL seviyelerine kadar indi.

Aralık sonunda bitmesi beklenen ÖTV indirim kampanyası, 3 ay daha uzatıldı. Peki 2018 itibariyle sona eren kampanyalar sonrasında sıfır otomobil fiyatları ne kadar yükseldi? Bu yazımızda en ucuz sıfır benzinli otomobiller ile karşınızdayız.

En ucuz sıfır benzinli otomobiller listemizi hazırlarken, araçların ülkemizde kullanım oranlarını göz önüne aldık. Yani basit bir tabirle, ülkemizde en çok kullanılan otomobil markalarının, en ucuz modellerini listeye dahil ettik diyebiliriz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz sıfır benzinli otomobiller listemizle başbaşa bırakalım.

Renault Clio

Model: Joy 1.2 75bg
Fiyat: 66.900 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.0 Sce 75 bg
Fiyat: 60.900 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)

Fiat Egea Sedan

Model: Easy 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 62.000 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)

Toyota Yaris

Model: 1.0 Life
Fiyat: 64.450 TL (Hurda Teşvikli Fiyat)

Hyundai i10

Model: 1.0 MPU 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 65.481 TL

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV otomobil Teknoloji

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