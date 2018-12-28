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Yeni yılda yepyeni bir zihin için: 10 adımda zihinsel detoks

Betül Songur Betül Songur
SAĞLIK  | 28.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız doğrultusunda yön belirleyen insan beyni, mutluluğu ve mutsuzluğu yaşanılan olaylarla değil, bu olaylara yüklenen anlamlarla belirliyor. Kişilerin yaşadığı olayların olumsuz etkilerinden farklı bir bakış açısıyla kurtulabileceklerini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, zihindeki olumsuz düşüncelerin kontrol altına alınmasını sağlayan zihinsel detoksun bu konuda kişilere büyük yarar sağlayacağını söyledi ve konuyla ilgili bilgi verdi.

Yeni yılda yepyeni bir zihin için: 10 adımda zihinsel detoks

“Öncelikle ‘zihinsel detoks’ demek geçmişi silmek, oradaki kayıtları yok etmek demek değildir” diyen İhsan Öztekin, “Geçmişte ne yaşadıysak yaşadık, her şey bir deneyimdi. O deneyimler bugün hâlâ bizi üzüyorsa, öfkelendiriyorsa, kendimizi kötü hissetmemize neden oluyorsa etkilerini değiştirmek gerekir. Bu değişim ile bugünümüzdeki ve gelecekteki olumsuz etkilerden kurtulmuş oluruz” dedi.

MUTLULUĞUNUZU, YÜKLEDİĞİNİZ ANLAMLAR BELİRLİYOR

Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Ne düşünürsek ve neye inanırsak beynimiz o yönde çalışır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim mutlu ya da mutsuz olmamızı belirleyen yaşantılarımız değil, bu yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Bir olay bizde psikolojik açıdan çok olumsuz etkiler yapabileceği gibi, farklı bir bakış açısıyla bu olayın olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz, hatta olumlu yönlerini yakalayıp kendimizi daha iyi hissedebiliriz.

BEYNİNİZE FORMAT ATIN

Bugün bir sorun yaşıyorsak, bildiklerimizi uygulayamıyorsak, beyindeki bilgisayarı kullanmayı bilemediğimiz içindir. Yani ara sıra virüs temizleme programı gibi beyne format atıp yeniden programlayıp, güncellemek gerekir. Zihinsel detoksa bu açıdan da bakabiliriz.”

10 ADIMDA ZİHİNSEL DETOKS

Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, zihinsel detoks yöntemleri ve faydalarını şu şekilde sıraladı:

KABULLEN!

“Kabullenme ile başlayabilirsiniz. Ayrılıklar, hastalıklar, ölümler hayatın gerçeği. Elbette çok derin acılar çekiliyor. Ancak yas süreci bittikten bir süre sonra bu durumu kabullenmek de gerekiyor.

AFFET!

Affetmek de kabullenmeden sonraki süreçtir. İlişkiniz bitmiş de olsa, halen ilişkinizi sürdürüyor da olsanız sizi üzmüş akraba, arkadaş, sevgili ya da eski sevgiliniz ya da eşiniz kim varsa hepsini affedin. Onlarla ilgili, onları hatırlatan ve gördüğünüzde kendinizi kötü hissettiğiniz hediye, fotoğraf, eşya ve mesajlardan da kurtulun. Geçmişinizle barışarak belki fark etmediğiniz ancak ağırlığını, yükünü senelerce taşımak zorunda kaldığınız ve bu nedenle sağlığınızı kaybettiğiniz tonlarca yükten kurtulup kendinizi hafiflemiş ve mutlu hissedeceksiniz.

OLUMSUZU YAKALA!

Zihninizden geçen olumsuz düşünceleri yakalamaya çalışın. Kullandığınız kelimelere, cümlelere dikkat edin. 'Hayatımda her şey kötüye gidiyor' gibi cümleler kullanmak, olumsuz genellemeler yapmaktan kaçının.

DEĞİŞİME BAŞLA!

Her şeyin bir bilinci ve enerjisi vardır. Değişime yaşam alanınız olan evinizden başlayabilirsiniz. Size ağır gelen, iyi enerji alamadığınız eşya ve resimlerden kurtulun. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizi de ihmal etmeden, orada da kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Bilgisayar ekranınızı da unutmayın. Telefonunuzda da kolayca ulaşabileceğiniz sizi iyi hissettiren, motive eden güzel görselleri tercih edebilirsiniz.

RENKLERE İNAN!

Renklerin gücüne inanın. Hepimizin kendimizi iyi hissettiğimiz renkler vardır. Ev dekorasyonundan giysilerin, aksesuarların renklerine, saç renginizden oje renginize kadar yaşamınızın her alanında sevdiğiniz renklerden faydalanarak kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.

FELAKET SENARYOLARINDAN UZAK DUR!

Hayatınızı felaket senaryoları üzerine kurmayın. Olabilecek en kötü ihtimalleri düşünmekten vazgeçin. Eğer böyle bir kişi olduğunuzu düşünüyorsanız ve ‘Ya şöyle olursa’ diye felaket senaryoları yazıyorsanız olayları değerlendirirken çok abartılı yorumlara giriyorsunuz demektir. Geçmişte kötü düşünüp gerçekleşmeyen veya gerçekleşip baş edebildiğiniz olayları aklınıza getirin. Böylece kötü senaryoların sizi korkutmasına ve hayatınızı olumsuz etkilemesine fırsat vermeyebilirsiniz.

KENDİNİ SUÇLU İLAN ETME!

Yaşadığınız her olayda kendinizi suçlu ilan etmeyin. Öz güven eksikliğinize bir de suçluluk duygularını eklemekten vazgeçin. Hatalar, eksikler, yanlışlar hepimizde var. Önemli olan kendimizi suçlamadan bu eksikliklerimizin farkına varıp, bu yönümüzü güçlendirmeye çalışmaktır. Böylece kendimize olan güvenimizi de artırmış oluruz.

OLUMLU YÖNLERİNİ GÖR!

Olumlu yönlerinizi görmezden gelip olumsuz yönlerinizi abartmaktan vazgeçin. ‘Bu konuda başarılıyım, şu konuda kendimle gurur duyuyorum’ diyebilmelisiniz. Başarılarınızı dış sebeplere bağlama alışkanlığını bırakın. ‘Yüksek not aldım ama sınav kolaydı” yaklaşımlarından uzak durun.

İYİ YA DA KÖTÜ DÜŞÜNCESİNDEN UZAK DUR!

Kişileri ve olayları ‘ya iyi ya da kötüdür’ düşüncesiyle değerlendirmeyin. Yaşam, ‘hep ya da hiç’ üzerine kurulu değil. Siyah ile beyaz arasında gri tonlar da var. Hepimizin iyi ve kötü yönleri olduğu bir gerçek. Kendimizi de diğer insanları da bu şekilde kabullenmek, özellikle dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimizde bize büyük bir avantaj ve yarar sağlayacaktır.

HAYAL VE HEDEFLERİNİZ OLSUN

Her zaman hayalleriniz ve hedefleriniz olsun. Hayattaki hedeflerinizi görselleştirin, hayal kurun. Beyniniz inandığınız bir şeyi gerçekleştirmeye programlıdır. Sizi mutlu eden şeyleri, hayallerinizi düşünün ve zihninizde yaşayın. Sabır ve azimle birlikte bir süre sonra bunları hayatınıza çektiğinizi fark edeceksiniz.

ZİHİNSEL DEKOS İLE ZİHNİNİZİ YENİDEN PROGRAMLAYIN

1. Beynin yoğun Beta dalgalarından, sakin ve öğretici Alfa dalgalarına taşır.

2. Zihni ve bedeni dinlendirir.

3. Odaklanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

4. Sağlıklı ve verimli düşünmeyi, hedef belirlemeyi sağlar.

5. Motivasyonu ve yaratıcılığı artırır.

6. Gereksiz yoğun düşünce akışını veiç konuşmaları keser.

7. Enerjiyi doğru kullanmayı öğretir.

8. Toksinlerden arındırır.

9. Olumlu ve bağımsız düşünceyi artırır.

10. Dinginlik ve dinçlik verir, bağışıklık sistemini güçlendirir.”

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Anahtar Kelimeler:
detoks zihin beyin

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