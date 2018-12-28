Yeni yılda yepyeni bir zihin için: 10 adımda zihinsel detoks

“Öncelikle ‘zihinsel detoks’ demek geçmişi silmek, oradaki kayıtları yok etmek demek değildir” diyen İhsan Öztekin, “Geçmişte ne yaşadıysak yaşadık, her şey bir deneyimdi. O deneyimler bugün hâlâ bizi üzüyorsa, öfkelendiriyorsa, kendimizi kötü hissetmemize neden oluyorsa etkilerini değiştirmek gerekir. Bu değişim ile bugünümüzdeki ve gelecekteki olumsuz etkilerden kurtulmuş oluruz” dedi. MUTLULUĞUNUZU, YÜKLEDİĞİNİZ ANLAMLAR BELİRLİYOR Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Ne düşünürsek ve neye inanırsak beynimiz o yönde çalışır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim mutlu ya da mutsuz olmamızı belirleyen yaşantılarımız değil, bu yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Bir olay bizde psikolojik açıdan çok olumsuz etkiler yapabileceği gibi, farklı bir bakış açısıyla bu olayın olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz, hatta olumlu yönlerini yakalayıp kendimizi daha iyi hissedebiliriz. BEYNİNİZE FORMAT ATIN Bugün bir sorun yaşıyorsak, bildiklerimizi uygulayamıyorsak, beyindeki bilgisayarı kullanmayı bilemediğimiz içindir. Yani ara sıra virüs temizleme programı gibi beyne format atıp yeniden programlayıp, güncellemek gerekir. Zihinsel detoksa bu açıdan da bakabiliriz.”

10 ADIMDA ZİHİNSEL DETOKS Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, zihinsel detoks yöntemleri ve faydalarını şu şekilde sıraladı: KABULLEN! “Kabullenme ile başlayabilirsiniz. Ayrılıklar, hastalıklar, ölümler hayatın gerçeği. Elbette çok derin acılar çekiliyor. Ancak yas süreci bittikten bir süre sonra bu durumu kabullenmek de gerekiyor. AFFET! Affetmek de kabullenmeden sonraki süreçtir. İlişkiniz bitmiş de olsa, halen ilişkinizi sürdürüyor da olsanız sizi üzmüş akraba, arkadaş, sevgili ya da eski sevgiliniz ya da eşiniz kim varsa hepsini affedin. Onlarla ilgili, onları hatırlatan ve gördüğünüzde kendinizi kötü hissettiğiniz hediye, fotoğraf, eşya ve mesajlardan da kurtulun. Geçmişinizle barışarak belki fark etmediğiniz ancak ağırlığını, yükünü senelerce taşımak zorunda kaldığınız ve bu nedenle sağlığınızı kaybettiğiniz tonlarca yükten kurtulup kendinizi hafiflemiş ve mutlu hissedeceksiniz. OLUMSUZU YAKALA! Zihninizden geçen olumsuz düşünceleri yakalamaya çalışın. Kullandığınız kelimelere, cümlelere dikkat edin. 'Hayatımda her şey kötüye gidiyor' gibi cümleler kullanmak, olumsuz genellemeler yapmaktan kaçının.

DEĞİŞİME BAŞLA! Her şeyin bir bilinci ve enerjisi vardır. Değişime yaşam alanınız olan evinizden başlayabilirsiniz. Size ağır gelen, iyi enerji alamadığınız eşya ve resimlerden kurtulun. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizi de ihmal etmeden, orada da kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Bilgisayar ekranınızı da unutmayın. Telefonunuzda da kolayca ulaşabileceğiniz sizi iyi hissettiren, motive eden güzel görselleri tercih edebilirsiniz. RENKLERE İNAN! Renklerin gücüne inanın. Hepimizin kendimizi iyi hissettiğimiz renkler vardır. Ev dekorasyonundan giysilerin, aksesuarların renklerine, saç renginizden oje renginize kadar yaşamınızın her alanında sevdiğiniz renklerden faydalanarak kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. FELAKET SENARYOLARINDAN UZAK DUR! Hayatınızı felaket senaryoları üzerine kurmayın. Olabilecek en kötü ihtimalleri düşünmekten vazgeçin. Eğer böyle bir kişi olduğunuzu düşünüyorsanız ve ‘Ya şöyle olursa’ diye felaket senaryoları yazıyorsanız olayları değerlendirirken çok abartılı yorumlara giriyorsunuz demektir. Geçmişte kötü düşünüp gerçekleşmeyen veya gerçekleşip baş edebildiğiniz olayları aklınıza getirin. Böylece kötü senaryoların sizi korkutmasına ve hayatınızı olumsuz etkilemesine fırsat vermeyebilirsiniz.

KENDİNİ SUÇLU İLAN ETME! Yaşadığınız her olayda kendinizi suçlu ilan etmeyin. Öz güven eksikliğinize bir de suçluluk duygularını eklemekten vazgeçin. Hatalar, eksikler, yanlışlar hepimizde var. Önemli olan kendimizi suçlamadan bu eksikliklerimizin farkına varıp, bu yönümüzü güçlendirmeye çalışmaktır. Böylece kendimize olan güvenimizi de artırmış oluruz. OLUMLU YÖNLERİNİ GÖR! Olumlu yönlerinizi görmezden gelip olumsuz yönlerinizi abartmaktan vazgeçin. ‘Bu konuda başarılıyım, şu konuda kendimle gurur duyuyorum’ diyebilmelisiniz. Başarılarınızı dış sebeplere bağlama alışkanlığını bırakın. ‘Yüksek not aldım ama sınav kolaydı” yaklaşımlarından uzak durun. İYİ YA DA KÖTÜ DÜŞÜNCESİNDEN UZAK DUR! Kişileri ve olayları ‘ya iyi ya da kötüdür’ düşüncesiyle değerlendirmeyin. Yaşam, ‘hep ya da hiç’ üzerine kurulu değil. Siyah ile beyaz arasında gri tonlar da var. Hepimizin iyi ve kötü yönleri olduğu bir gerçek. Kendimizi de diğer insanları da bu şekilde kabullenmek, özellikle dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimizde bize büyük bir avantaj ve yarar sağlayacaktır.