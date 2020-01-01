Mynet Trend
  4. Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler

Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı sonrası güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Bodrum’da zaman zaman kuzeyden esen rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürse de en yüksek hava sıcaklığı 15-16 derecelere kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri de sahil kenarlarındaki kafelerde vakit geçirdi.

Güzel havayı balık tutarak değerlendirenler de vardı. Kumbahçe sahilinde balık tutan Burak Şengün adlı vatandaş, balık tutmak en güzel etkinlik ifadelerini kullanarak “Bence en güzel aktivite balık tutmak. Yeni yılın ilk gününde hemen taze taze balıklarımızı alalım. Sabah bir yürüyüş yaptık. Öğleden sonra da sahile gelip stres atarak balığımızı tutuyoruz.” dedi.

CADDE VE SOKAKLAR DOLUP TAŞTI

Bodrum’da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda da yoğunluk yaşandı. Cevat Şakir Caddesi, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi’nde de çok sayıda vatandaş vardı. (İHA)

Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum sahil

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı! Her iki kişiden biri...

Tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı! Her iki kişiden biri...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O kent yeni yılda dolup taşacak!

O kent yeni yılda dolup taşacak!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Yeni yılın ilk gününde kayak tutkunları karın keyfini Kartalkaya'da çıkardı

Yeni yılın ilk gününe kayak yaparak başladılar

Yılın son gününde denize girdiler!

Aralık ayının son gününde bile denize girdiler!

Bodrum yeni yılda da rengarenk!

Bodrum yeni yılda da rengarenk!

Kış tatili için bulunmaz bir atmosfer: Çambaşı Yaylası! Çambaşı Yaylası bungalov fiyatları ve bölgenin özellikleri

Kış tatili için yepyeni bir rota: Çambaşı Yaylası

Palandöken yeni yıla hazır!

Palandöken yeni yıla hazır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.