SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Auckland City Team Wellington Okyanusya Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

Şok! Koronavirüse yakandı

Şok! Koronavirüse yakandı

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Auckland City şampiyon ilan edildi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!

Spora koronavirüs darbesi! İşte iptal olan tüm organizasyonlar!

Koronavirüs spor dünyasını vurdu! İşte iptal olan tüm organizasyonlar..

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bütün organizasyonlarını ertelediğini açıkladı!

UEFA'dan koronavirüs açıklaması! Bütün organizasyonlarını iptal etti!

UEFA'dan koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO2020 için ilk açıklama!

UEFA'dan EURO2020 açıklaması! "55 ülkenin desteğini aldık"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.