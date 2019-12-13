Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Yeni Zelanda Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan ve hayatta olmadıklarına inanılan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları yerel saat ile 08.00 (TSİ 23.00) sularında başlatıldı.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yeni Zelanda Savunma Birliklerinde görevli 8 kişiden oluşan yüksek risk ekibinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasında, kayıp 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşıldığı, diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ada’daki hava, deniz ve çevre koşullarının kurtarma açısından uygun olduğu belirtilen açıklamada, ‘‘Beyaz Ada’dan altı ceset başarıyla kurtarıldı ve şu anda HMNZS Wellington'da (Yeni Zelanda Donamasına ait savaş gemisi) bulunuyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 14'E ÇIKTI

Ulaşılan 6 cesetle birlikte Whakaari Yanardağı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Ada'da hava durumunun hafif rüzgarlı ve yanardağın sessiz olduğunu belirten Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mike Clement, kurtarma ekiplerinin kayıp iki kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.