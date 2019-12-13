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Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

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Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14’ yükseldi, diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yeni Zelanda Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan ve hayatta olmadıklarına inanılan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları yerel saat ile 08.00 (TSİ 23.00) sularında başlatıldı.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yeni Zelanda Savunma Birliklerinde görevli 8 kişiden oluşan yüksek risk ekibinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasında, kayıp 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşıldığı, diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ada’daki hava, deniz ve çevre koşullarının kurtarma açısından uygun olduğu belirtilen açıklamada, ‘‘Beyaz Ada’dan altı ceset başarıyla kurtarıldı ve şu anda HMNZS Wellington'da (Yeni Zelanda Donamasına ait savaş gemisi) bulunuyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 14'E ÇIKTI

Ulaşılan 6 cesetle birlikte Whakaari Yanardağı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Ada'da hava durumunun hafif rüzgarlı ve yanardağın sessiz olduğunu belirten Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mike Clement, kurtarma ekiplerinin kayıp iki kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

"ÇERNOBİL DİZİSİNDEN BİR SAHNE GİBİYDİ"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre olaya ilk müdahale eden kurtarma görevlilerinden Russell Clark, gördüklerini "Çernobil dizisinden bir sahne gibiydi" ifadesiyle tarif etmişti.

30 YARALIDAN 20'SİNİN DURUMU AĞIR

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi günü yaşanan volkanik patlama nedeniyle, Ada’da bulunan 47 kişiden 39 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 8 kişi ise mahsur kalmıştı. Yaralı kurtarılanlardan 6’sı tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmiş, 3 kişi de taburcu edilmişti. Halen çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 30 yaralıdan 20’sinin durumunun ciddi olduğu biliniyor.

Yanardağda patlama olduğu esnada adada bulunan 47 mağdurdan 24’ünün Avustralya, 9’unun ABD, 5’inin Yeni Zelanda, 4’ünün Almanya, ikisinin Çin, ikisinin İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001’de aktif hale gelmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Whakaari Yanardağı Yeni Zelanda yanardağ patlaması beyaz ada

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