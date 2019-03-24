Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Geçen hafta cuma günü yaşanan kan dondurucu terör saldırısı sonrasında dün Christchurch’te düzenlenen anma ve cenaze törenlerine binlerce kişi katılırken, mezarlığın girişini koruyan polis memuru Evans Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansının dikkatini çekmişti.
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