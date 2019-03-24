Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Geçen hafta cuma günü yaşanan kan dondurucu terör saldırısı sonrasında dün Christchurch’te düzenlenen anma ve cenaze törenlerine binlerce kişi katılırken, mezarlığın girişini koruyan polis memuru Evans Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansının dikkatini çekmişti.

Genç polis memuru sosyal medyada da büyük ilgi görürken, özellikle saldırı sonrasındaki üzgün hali ve başörtüsüyle hassasiyetini belli etmesiyle büyük takdir toplamıştı.

'İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM' NZ Herald, Evans’ın 2016 yılında polis olduğu öğrenildi. Whanganui’de yaşayan kadının, “Toplum için çalışmak istiyorum ve insanlara yardım etmek istiyorum.

Dışarı çıkmak ve insanlara yardım ederek para kazanmak çok tatmin edici bir iş. Göreve gittiğimizde yaralanabiliriz ama herkes güvende olmadan oradan ayrılmayız” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.