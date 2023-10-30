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Yenimahalle Belediyesi, İsrail ekibinin çekilmesiyle son 16 turuna yükseldi!

30.10.2023 19:38 | Son Güncelleme:
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yenimahalle Belediyespor, üçüncü turdaki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Haarazim Ramat Gan'ın organizasyondan çekilmesi sonucu son 16 turuna doğrudan katılma hakkı kazandı.

Yenimahalle Belediyesi, İsrail ekibinin çekilmesiyle son 16 turuna yükseldi!

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nda üçüncü turunda mücadele edecek olan Ankara Yenimahalle Belediyesi, İsrail’in Maccabi Haarazim Ramat Gan takımının turnuvadan çekilmesi sonucu son 16 turu maçlarına doğrudan katılma hakkı kazandı.

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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ekibi Maccabi Haarazim Ramat Gan, Avrupa Hentbol Federasyonuna başvurusunda "Kulüp kafilelerinin seyahat etmesine izin verilmemesi ve İsrail'e giriş-çıkış uçuşlarının yasak olması" nedeniyle maçlarının iptalini istedi.

Bu başvuru üzerine Ankara'da 11 ve 12 Kasım'da oynanması planlanan Yenimahalle Belediyespor-Maccabi Haarazim Ramat Gan maçları iptal edildi.

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