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Yepyeni nasıl yazılır? Yepyeni ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.05.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünyanın en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alan bir dildir. Farklı ülkelerin dillerine ait olan birçok kelime zamanla değişim geçirerek Türkçeleşmiştir. Ancak öz Türkçe olan ya da sonradan dilimize girmiş olan birçok kelimede sık olarak yazım yanlışına düşülür. Yazım hatası yapılan kelime türlerinden biri de sıfatlardır.

Türkçedeki tüm kelimeler Türkçe yazım kuralları doğrultusunda yazılmalıdır. Aksi takdirde yazım hatası yapılabilir. Halk arasında en sık kullanılan ve sıfat türünde olan kelimelerden biri de yepyeni kelimesidir. Bu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sık olarak hata yapılır. Yazı yazarken Türk Dil Kurumunun resmî internet sayfasında yer alan kurallara uygun olarak yazmak gerekir.

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Yepyeni nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük bölümünde yepyeni kelimesi için sıfat ve zarf türlerinde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre sıfat olarak yepyeni demek çok yeni olan, hiç kullanılmamış olan, eski ile hiçbir bağlantısı olmayan ya da kalmayan, alışılmamış, görülmemiş ya da tertemiz anlamlarında kullanılır. Zarf olarak ise yepyeni tertemiz bir şekilde anlamındadır. Yepyeni TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir pekiştirmeli sözcüktür. Bu kelimenin yep ve yeni olarak ayrı şekilde yazılması Türkçe yazım kurallarına göre yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir.

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Yepyeni ayrı mı yazılır?

Yepyeni yazımı ayrı olmalıdır. Aksi takdirde Türkçe yazım kurallarına uyulmamış ve yanlış yazılmış olur. Bu kelime bir nesneyi, kişiyi, olay ya da ve benzeri durumu sıfat olarak tanımlamak amacı ile kullanılır. Yeni kelimesinin türemesi ve pekiştirilmesi ile oluşmuştur. Bu nedenlere bağlı olarak yepyeni kelimesi yazım kurallarına göre bitişik olmalıdır. Yepyeni TDK’nin Türkçe yazım kuralları sayfasında yer alan bilgiye göre de ayrı değil bitişik olarak yazılmıştır.

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Yepyeni bitişik mi yazılır?

Bir sıfat olan yepyeni doğru yazılışı bitişik olan bir kelimedir. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması yazım hatası yapıldığı anlamına gelir. Genel Türkçe yazım kurallarına göre bitişik yazılması gereken kelimelerden biri de yepyeni kelimesidir. Yepyeni kelimesinin ayrı olarak yazılması doğru değildir. Bu kelimenin doğru yazımı yepyeni olacak şekilde bitişiktir. Türkçe yazım kurallar bu kelimenin bitişik yazılması ve yazıldığı şekilde telaffuz edilmesini gerektirir.

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