Yer: Adana! Metrelerce dev buz sarkıtları oluştu

Yaz aylarında termometrelerin 40, hissedilen sıcaklığın 52 dereceye ulaştığı Adana da kış aylarındaki soğuk ile gündem oldu. Sıcaklığın zirvelerde eksilere, merkezde 5 dereceye düştüğü kentte buz sarkıtları oluştu, su kaynakları ise dondu.

Türkiye’de sıcak havanın yüksek değerlere ulaştığı sayılı kentler arasında yer alan Adana’da kışın etkisini göstermesiyle birlikte sıra dışı bir manzara oluştu. Termometrelerin yaz aylarında 50 dereceyi gördüğü Adana’da oluşan buz sarkıtları tedirgin etti. Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, illerdeki manzaralar hem dikkat çekti hem de endişelendirdi.

SULAR DONDU

Adana’da kent merkezinde 5 derecelerde olan sıcaklık yüksek rakımlı bölgelerde eksilere kadar indi. Hava sıcaklarının düşmesinin ardından Feke ilçesinde, su kaynakları dondu ve çevresinde buz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceyi bulması ile gündem olan Adana’da Ormancık ve Hopka Dağı eteklerinde oluşan buz sarkıtları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

“KIŞIN DA SOĞUĞU MEŞHUR”

Adanalı Fatih Çağlar, buz sarkıtlarını ve donan suları göstererek “Burası bin 200 rakımlı Ormancık Mahallesi. Yazın sıcağı meşhur olduğu gibi kışın da soğuğu meşhur işte ispatı" dedi.

Tapan bölgesinde yaşayan Mustafa Özsoy ise Hopka Dağı etekleri ve bölgede yaşanan aşırı soğukla birlikte buz sarkıtları oluştuğunu söyledi.

Kaynak: İHA



