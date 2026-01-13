Yer: Afyonkarahisar! Tarihin ilk apartmanı karlar altında kaldı

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı, tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine uzanan Frig Vadisi’nde görsel bir şölen yaşanmasına neden oldu. Karla kaplanan vadide, özellikle tarihin ilk apartmanı olarak nitelendirilen kaya yerleşimleri dikkat çekti.

MERAK EDİLEN BİR YAPI

Frig Vadisi’nin kalbi olarak gösterilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini beldesinde bulunan tarihi yapılar, beyaz örtüyle birlikte adeta yeniden şekillendi. Birden fazla kat ve odadan oluşması nedeniyle tarihin ilk apartmanı olarak tanımlanan kaya oyma yapılar, kar yağışıyla birlikte kartpostallık bir görünüme kavuştu.

Bölgede yer alan Avdalaz Kalesi ve diğer tarihi eserler de kar altında eşsiz bir manzara oluştururken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bıraktı. Doğal güzellik ile binlerce yıllık tarihin buluştuğu Frig Vadisi, kış manzaralarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

