Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Afyonkarahisar! Tarihin ilk apartmanı karlar altında kaldı

Afyonkarahisar’da kar yağışı sonrası Frig Vadisi beyaza büründü. Ayazini beldesinde yer alan ve “tarihin ilk apartmanı” olarak anılan kaya yerleşimleri, kar altında eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yer: Afyonkarahisar! Tarihin ilk apartmanı karlar altında kaldı

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı, tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine uzanan Frig Vadisi’nde görsel bir şölen yaşanmasına neden oldu. Karla kaplanan vadide, özellikle tarihin ilk apartmanı olarak nitelendirilen kaya yerleşimleri dikkat çekti.

Yer: Afyonkarahisar! Tarihin ilk apartmanı karlar altında kaldı 1

MERAK EDİLEN BİR YAPI

Frig Vadisi’nin kalbi olarak gösterilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini beldesinde bulunan tarihi yapılar, beyaz örtüyle birlikte adeta yeniden şekillendi. Birden fazla kat ve odadan oluşması nedeniyle tarihin ilk apartmanı olarak tanımlanan kaya oyma yapılar, kar yağışıyla birlikte kartpostallık bir görünüme kavuştu.

Yer: Afyonkarahisar! Tarihin ilk apartmanı karlar altında kaldı 2

Bölgede yer alan Avdalaz Kalesi ve diğer tarihi eserler de kar altında eşsiz bir manzara oluştururken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bıraktı. Doğal güzellik ile binlerce yıllık tarihin buluştuğu Frig Vadisi, kış manzaralarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Louvre Müzesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldıLouvre Müzesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
400 yıllık sırrı çözülecek! 400 yıllık sırrı çözülecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
afyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.