Yer altından sürpriz çıktı! Daha önce hiç görülmemiş türler bulundu

Kamboçya’nın kuzeybatısındaki kireçtaşı mağaralarında yapılan geniş çaplı araştırma, bilim dünyasına yeni bir ışık yaktı. Yıllardır büyük ölçüde keşfedilmemiş olan mağaralarda, daha önce hiç görülmemiş çok sayıda canlı türü bulundu.

HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Kamboçya’nın Battambang bölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, turkuaz renkli çukur engereği, uçan yılan, yeni gekko türleri, mikro salyangozlar ve kırkayaklar dahil olmak üzere çok sayıda yeni tür keşfedildi. Araştırma kapsamında Kasım 2023 ile Temmuz 2025 arasında 64 mağara incelendi.

Bilim insanları, özellikle bulunan bazı türlerin henüz resmi olarak isimlendirilmediğini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekip, bölgedeki her mağaranın birbirinden izole olduğunu ve bu durumun canlıların farklı evrim süreçlerinden geçmesine neden olduğunu belirtti. Uzmanlara göre her mağara adeta kendi içinde bağımsız bir “doğa deneyi” yürütüyor.

YOK OLMA TEHLİKESİ

Araştırmayı yöneten ekipten uzmanlar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin henüz tam anlamıyla ortaya çıkarılamadığını söyledi.

Uzmanlar, bu eşsiz yaşam alanlarının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Özellikle çimento üretimi için yapılan kireçtaşı madenciliği, kontrolsüz turizm, avcılık ve orman yangınları bölgedeki türleri yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bilim insanları, henüz keşfedilmemiş türlerin bile yok olabileceği uyarısında bulunarak, bölgenin koruma altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.