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Yer: Ankara! Dolmuş şoförü kimseyi umursamadı, yolcular gizlice çekti! Yapmaya devam etti

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Başkent Ankara'da, seyir halinde sorumsuzca telefon kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira ceza kesildi.

Ankara'da seyir halinde cep telefonu kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Dolmuş şoförü S.Ç, direksiyon başında cep telefonu kullanırken yolcular tarafından görüntülendi.

Yer: Ankara! Dolmuş şoförü kimseyi umursamadı, yolcular gizlice çekti! Yapmaya devam etti 1

YOLCULAR İHBAR ETTİ

Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine, Keçiören istikametinde ilerleyen dolmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde durduruldu.

Yer: Ankara! Dolmuş şoförü kimseyi umursamadı, yolcular gizlice çekti! Yapmaya devam etti 2

Sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanması ve emniyet kemeri takmaması nedeniyle 3 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dolmuş
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