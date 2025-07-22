Yer: Ankara! Dolmuş şoförü kimseyi umursamadı, yolcular gizlice çekti! Yapmaya devam etti

Ankara'da seyir halinde cep telefonu kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Dolmuş şoförü S.Ç, direksiyon başında cep telefonu kullanırken yolcular tarafından görüntülendi.

YOLCULAR İHBAR ETTİ

Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine, Keçiören istikametinde ilerleyen dolmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanması ve emniyet kemeri takmaması nedeniyle 3 bin 160 lira idari para cezası kesildi.