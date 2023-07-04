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Yer değişikliği duyurusunun ardından bir düzenleme daha: Deprem bölgesindeki öğretmenler dikkat! Bakan Tekin açıkladı, 'hizmet puanı' detayı dikkat çekti

04.07.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün deprem bölgesinde görev yapan öğretmenleri ilgilendiren bir haber geldi. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır derecede etkilenen il ve ilçelerdeki öğretmenlere tayin hakkı tanınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün yeni bir düzenlemeyi daha duyurdu. Bakan Tekin'in açıklamasında 'hizmet puanı' detayı dikkat çekti.

Yer değişikliği duyurusunun ardından bir düzenleme daha: Deprem bölgesindeki öğretmenler dikkat! Bakan Tekin açıkladı, 'hizmet puanı' detayı dikkat çekti

Deprem bölgesinde tayin bekleyen öğretmenler için yeni uygulamalar hayata geçiyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler belirlenen 22 ildeki eğitim kurumları için yer değişikliği başvurusu yapabilecek. Başvurular 5-17 Temmuz aralığında alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duyurusunun ardından bir haber de Bakan Tekin'den geldi.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLER DİKKAT

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlerden yer değişikliği yapamayanların "normal başvuru da yapabileceğini" ifade etti. Tekin ayrıca "İkinci bir şey daha yapıyoruz" diyerek yeni uygulamayı da duyurdu.

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YER DEĞİŞİKLİĞİ İSTEYEN ÖĞRETMENLERE ATAMA TAKVİMİNDE ÖNCELİK

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşların yaşadıklarını ne yapsak telafi edemeyiz farkındayız. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Dün atama ve yer değişikliği takvimini yayınladık. Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik.

NORMAL BAŞVURU DA YAPILABİLECEK

Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız.

DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMAK İSTEMEYEN ÖĞRETMENLER...

İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hayırlı olsun herkese."

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