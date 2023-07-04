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Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek

04.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ve ev sahipleri arasında tartışma konusu olan tadilat masrafıyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Verilen kararda kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek. Yargıtay'ın kararı kiracıların yüzünü güldürdü ama tek bir şart var. İşte kiracıları ilgilendiren haberin ayrıntıları...

Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek

Tadilat masrafları senelerdir kiracılar ve ev sahipleri arasında ciddi bir tartışma konusu. Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

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YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kiracı evde tadilat yapmak istediği zaman sadece haber bile verebilir. Kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdı. Mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

TEK BİR ŞARTI VAR

Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşuna alabilir ancak bunun bir şartı var. Kiracı oturduğu sürece ev sahibinden bu masrafları istemeyez ancak taşınırken isteyebilir.

"EVİN ESKİMESİNİ DAİRELERDEN ÇIKILMASINI İSTİYORLAR"

Kanal D Haber'in haberine göre bir vatandaş, "Kiradan düşüleceğini bildikleri için genelde kabul etmiyorlar. Evin eskimesini, dairelerden çıkılmasını istiyorlar. Bizzat kendim yaşadım" dedi.

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Kiracı ev sahibi

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