Yer: Eskişehir! Çareyi dükkanına astığı yazıyla buldu! Bunu yapana ekmeği bedava veriyor

Müşterilere bozuk para üstü vermekte zorluk yaşayan fırıncı esnafı, ilginç bir kampanya düzenledi. Hiçbir yerden bozuk para temin edemediğini belirten esnaf, "100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava" yazan bir kağıdı dükkan camına astı. Özellikle 50 ve 25 kuruşa ihtiyaçları olduğunu vurgulayan esnaf, müşterilerden bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.

"PARA ÜSTÜ VERİRKEN ZORLANIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan esnaf Kadriye Eser, "Bozuk para ihtiyacımız olduğu için cama yazı astık. Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası'nda da bulunmadığı için kampanya başlattık. Para üstü verirken zorlanıyoruz. Bazen müşterilere ‘50 kuruşunuz var mı?' diye soruyoruz. Bu kampanyayı daha önce de yaptık. O zaman daha fazla getiren olmuştu. Şu anda ise birkaç kişi getirdi. Gelen paralarla idare ediyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Özellikle 50 kuruşa ihtiyacımız var. 25 kuruş da olabilir ama 1 liraya gerek yok" dedi.



