Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Hacı Yasin Kaplan Cami’de futbol maçı yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımı görenler de duruma tepki göstererek, ibadet yerinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduklarını paylaştı.
MAÇ YAPILIRKEN BAZI VATANDAŞLAR DA NAMAZ KILIYOR
Görüntülerde caminin içerisinde iki takım haline bölünen çocuklar, futbol topunun peşinden koşturuyor. Çocukların futbol maçı yaptığı sırada bazı vatandaşların da namaz kıldığı görülüyor. (İHA)
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