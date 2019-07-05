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Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

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YAŞAM  | 05.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Hacı Yasin Kaplan Cami’de futbol maçı yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımı görenler de duruma tepki göstererek, ibadet yerinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduklarını paylaştı.

MAÇ YAPILIRKEN BAZI VATANDAŞLAR DA NAMAZ KILIYOR

Görüntülerde caminin içerisinde iki takım haline bölünen çocuklar, futbol topunun peşinden koşturuyor. Çocukların futbol maçı yaptığı sırada bazı vatandaşların da namaz kıldığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep cami futbol futbol maçı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Çocuklara laf yok. Onlar câmiye böyle alışacak.
Neden tepki gösteriyorsunuz ki..? siyaset kınuşsalar daha mı iyi olacaktı. hocayı teprik ediyorum. devamı gelir inşallah.
yeni moda deyimle yabancı uyruklu çocuklardır.
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