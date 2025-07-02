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Yer: Hakkari! Yürürken ülkenin en zehirli hayvanının derisini buldu! Hiç bozulmamış...

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Hakkari'de Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden birinin derisi bulundu. Derinin bozulmadığı gözlendi. Deriyi bulan Ümit Bartın, derinin uzunluğu ve yapısının uzmanların da dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmen Ümit Bartın, Irak sınırındaki Dağlıca köyünü gezerken dikkat çeken bir bulguya imza attı.

Yer: Hakkari! Yürürken ülkenin en zehirli hayvanının derisini buldu! Hiç bozulmamış... 1

Doğaya olan tutkusu ve gözlem yeteneğiyle tanınan Bartın, tamamen bozulmamış, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen bir yılan derisiyle karşılaştı. Bartın'ın bu keşfi, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine dikkat çekti.

"DOĞA BİZE MESAJ VERİYOR"

Bulduğu derinin, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine ve ekosistemin canlılığına dair önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Bartın, derinin uzunluğu ve yapısının uzmanların da dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtti.

Yer: Hakkari! Yürürken ülkenin en zehirli hayvanının derisini buldu! Hiç bozulmamış... 2

Bartın, "Doğanın her köşesi bir sır, her detayı ise hayranlık uyandıracak kadar özel. Bu deriyle karşılaşmak, doğanın bizlere ne kadar güçlü mesajlar verdiğini bir kez daha gösterdi" dedi.

Yer: Hakkari! Yürürken ülkenin en zehirli hayvanının derisini buldu! Hiç bozulmamış... 3

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari yılan
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