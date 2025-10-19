Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Hatay! Son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!

Hatay'da bulunan Sarıseki Kanyonu'nda yer alan şelale ve dere, kentte yaşanan olağanüstü kuraklıkla birlikte yok oldu. Son 65 yılın en kurak dönemini geçiren bölgedeki alabalık tesisi de kapandı. Vatandaşlar doğa harikasının yeniden hayat bulmasını bekliyor.

Yer: Hatay! Son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.

Yer: Hatay! Son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! 1

ALABALIK TESİSİ KAPANDI

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte, Sarıseki Kanyonu bölgesinde faaliyet gösteren alabalık tesisi de su olmayınca kapandı.

Yer: Hatay! Son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! 2

62 yaşındaki işletmeci Mehmet Atahan, kuraklıktan dolayı iki yıldır alabalık tesisinin kapalı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 16 yıldır alabalık restoranı işletiyordum. Ancak iki yıldır su tamamen çekildi, işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Burası insanların huzur bulduğu, doğayla iç içe vakit geçirdiği bir yerdi. Şimdi ise ördeklerin, kuşların bile içecek suyu kalmadı. Bu durum hepimizin içini acıtıyor. Burada çalışan herkes ekmeğinden oldu. DSİ veya ilgili kurumların buraya bir yer altı su kuyusu açmasını istiyoruz. Çünkü duyduğumuza göre beş-altı metre derinlikte su bulunabiliyor. Eğer destek verilirse bu kanyonu yeniden canlandırabiliriz. Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olan Sarıseki Kanyonu'nun tekrar eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu...7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu...
Filipinler'de küçük uçak düştü: 2 ölüFilipinler'de küçük uçak düştü: 2 ölü

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.