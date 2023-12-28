Yer: İstanbul! Gören telefona sarıldı: Sultanahmet'e Ferrari marka polis aracı özel çekici ile getirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı. Araçların her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen ediliyor.

ÖZEL ÇEKİCİ İLE GETİRİLDİ

El konulan araçlar arasında bulunan Ferrari marka araç, Sultanhamet'e getirilip sergilendi. Araç meydana özel çekici ile getirildi. Araç, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

TAKSİM'DE DE SERGİLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Taksim'de ise Bentley ve Volvo xc90 marka araçlar sergilenmişti.

Araçlarla ilgili konuşan Ahmet Altun, “Biz Edirne’den geldik ve araçları çok beğendik. Vatana, millete hayırlı olsun. Devletimiz çok büyük, varolsun. İnşallah sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Operasyonlar gayet iyi ve devamlı olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 12 tane şehitlerimiz var. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Öcünü alacağız. Tüm halk bu arabaları görsün. Devletimiz görevinin başında" demişti.







