Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı!

Bergama'nın tarihi mirası içerisinde önemli bir konuma sahip olan yapının satışa çıkarılması, kentteki tarih ve kültür çevrelerinde heyecan uyandırdı.

1800 yılında Fransız Katolik Şapeli olarak inşa edilen ve ilerleyen yıllarda konut olarak kullanılan tarihi bina, aynı zamanda Zeus Sunağı'nı Bergama'dan Almanya'ya götüren Alman mühendis ve arkeolog Carl Humann'ın yaklaşık 20 yıl boyunca yaşamını sürdürdüğü yer olarak biliniyor.

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN FIRSAT SUNUYOR

Selinos Deresi Projesi'nin hemen yanı başında konumlanan tarihi yapı; butik otel, kültür evi, restoran veya farklı konseptteki turizm projeleri için elverişli nitelikler taşıyor.

770 metrekarelik arsa üzerinde yer alan mülkün, opsiyonlu kullanım alanıyla birlikte yaklaşık 1.050 metrekareye kadar genişleyebildiği ifade ediliyor.

"RESTORASYONLA KENT TURİZMİNE KAZANDIRILABİLİR"

Yapının yıllardır aileleri tarafından özenle korunduğunu belirten mülk sahibi İlhan Can, "Yaklaşık 220 yıllık geçmişe sahip bu tarihi şapel, ilk inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini günümüze kadar büyük ölçüde muhafaza etmiş durumda. Ailemiz tarafından yıllardır konut olarak kullanılan bu özel eserin, restorasyonu tamamlandığında Bergama turizmine ve kültür hayatına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Tarihi yapının yeni sahibi tarafından hangi vizyonla restore edilerek değerlendirileceği ise kentte merak konusu oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır