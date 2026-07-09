Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı!

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan, tarihi dokusu ve yaklaşık 220 yıllık geçmişiyle dikkat çeken tarihi Fransız Katolik Şapeli satışa çıkarıldı. Zeus Sunağı'nı Almanya'ya kaçıran Alman arkeolog Carl Humann'ın da bir dönem yaşadığı belirtilen yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı!

Bergama'nın tarihi mirası içerisinde önemli bir konuma sahip olan yapının satışa çıkarılması, kentteki tarih ve kültür çevrelerinde heyecan uyandırdı.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 1

1800 yılında Fransız Katolik Şapeli olarak inşa edilen ve ilerleyen yıllarda konut olarak kullanılan tarihi bina, aynı zamanda Zeus Sunağı'nı Bergama'dan Almanya'ya götüren Alman mühendis ve arkeolog Carl Humann'ın yaklaşık 20 yıl boyunca yaşamını sürdürdüğü yer olarak biliniyor.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 2

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN FIRSAT SUNUYOR

Selinos Deresi Projesi'nin hemen yanı başında konumlanan tarihi yapı; butik otel, kültür evi, restoran veya farklı konseptteki turizm projeleri için elverişli nitelikler taşıyor.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 3

770 metrekarelik arsa üzerinde yer alan mülkün, opsiyonlu kullanım alanıyla birlikte yaklaşık 1.050 metrekareye kadar genişleyebildiği ifade ediliyor.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 4

"RESTORASYONLA KENT TURİZMİNE KAZANDIRILABİLİR"

Yapının yıllardır aileleri tarafından özenle korunduğunu belirten mülk sahibi İlhan Can, "Yaklaşık 220 yıllık geçmişe sahip bu tarihi şapel, ilk inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini günümüze kadar büyük ölçüde muhafaza etmiş durumda. Ailemiz tarafından yıllardır konut olarak kullanılan bu özel eserin, restorasyonu tamamlandığında Bergama turizmine ve kültür hayatına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 5

Tarihi yapının yeni sahibi tarafından hangi vizyonla restore edilerek değerlendirileceği ise kentte merak konusu oldu.

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 6

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 7

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 8

Yer İzmir: 220 yıllık ibadethane satışa çıkarıldı! 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan tebrik, Trump'tan takdir! Türk sanatı zirveye damga vurduMacron'dan tebrik, Trump'tan takdir! Türk sanatı zirveye damga vurdu
Dünyanın en iyi gün batımı Türkiye'den çıktıDünyanın en iyi gün batımı Türkiye'den çıktı

Anahtar Kelimeler:
Bergama Almanya Katolik Kilisesi fransız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.