Yer: Karaman! Suriyeli-Afgan meydan savaşı: Yaralılar var

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 727. sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde karşılaşan 9 kişilik Afgan ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
AFGANİSTAN UYRUKLU BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2’si Afgan olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Afganistan uyruklu olan Gias Ali Nazari’nin (30), sırtına aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, kavgaya karışan diğer 6 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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