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Yer: Karaman! Suriyeli-Afgan meydan savaşı: Yaralılar var

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Karaman’da Afgan ve Suriyeli iki gurubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada iki grup birbirine bıçak, sopa ve çevredeki iş yerlerinin bahçesinden aldıkları küreklerle saldırdı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 727. sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde karşılaşan 9 kişilik Afgan ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

AFGANİSTAN UYRUKLU BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2’si Afgan olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Afganistan uyruklu olan Gias Ali Nazari’nin (30), sırtına aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karışan diğer 6 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Suriyeli Afganistan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
karamanı ben hayatımda bir kere gördüm adamlar her ülkeden yerleşmişler
lan ülkeye bak oh olaun karaman sana sen git oy at
bırakın kessinler birbirlerini rahatlık batıyor bunlara
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