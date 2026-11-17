Kaza, 14 Kasım’da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.’ye o sırada yoldan geçen Y.S. idaresindeki otomobil çarptı.

ÇOCUK HAVAYA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle Y.K.B. havaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR VAR

Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Y.K.B.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.’ye otomobilin çarptığı anlar görüldü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır