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Yer: Küçükçekmece! Canlı şekilde adamın kulağından çıkarıldı

Kulağında adeta hareket eden bir şey olduğunu söyleyerek doktora giden 40 yaşındaki adamın kulağından kelebek çıktı. Hastanın kulağındaki kelebek ve çıkartılma anı görüntülere yansırken şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu, "Hasta, 'böcek olabilir' dedi, baktım, gerçekten kelebek, hareket ediyordu. Hayret ettik, hiç tahmin etmiyordum. Alırken kibar aldım, kelebeğe bir şey olmadı, çıkarttık, doğaya bıraktık" dedi.

Yer: Küçükçekmece! Canlı şekilde adamın kulağından çıkarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki adam, 19 Haziran günü kulağında adeta hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle ilçede bulunan özel bir tıp merkezine başvurdu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu'nun yaptığı incelemelerde ise ekip adeta şok oldu. Tıbbi görüntülemede hastanın kulağında kelebek olduğu ve hareket ettiği görüldü. Op. Dr. Ayanoğlu, canlı olduğunu gördüğü kelebeği hassasiyetle hastanın kulağından çıkardı.

Hastanın kulağındaki kelebek görüntülere yansıdı. Hasta rahata kavuşurken Ayanoğlu, hastası ve tedavi sürecini anlattı.

Yer: Küçükçekmece! Canlı şekilde adamın kulağından çıkarıldı 1

"'KULAĞIMDA BİR ŞEY OYNUYOR' DEDİ, HAYRET ETTİK"

Hastasına yönelik bilgi veren Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu, "Hastam İstanbul'da yaşıyordu, burada olmuş olay. Benim için çok ilginç bir hastaydı. Bu vakaları çok nadir görürüz. Hasta geldi, 'Kulağımda bir şey oynuyor' dedi. Herhalde kir var, o oynuyor dedim, 'Böcek olabilir' dedi, baktım, kelebek. Bu mevsimlerde uçuşan kelebekler, bir şekilde girmiş. Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek bir pozisyondaydı, küçük bir aletle çıkarttık. Hasta da rahatladı, biz de hayret ettik. Hasta da 'Ben demiştim' dedi. Ayaklarının pozisyonuna bakınca kulak zarına değerse çok rahatsız edici bir his, ses, hareket hissi oluşturabilir. Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor" diye konuştu.

Yer: Küçükçekmece! Canlı şekilde adamın kulağından çıkarıldı 2

"HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM, KİBAR ALDIM, ÇIKARTINCA DOĞAYA BIRAKTIK"

'Bu tip durumları yazın dışarıda yatılan yerlerde daha sık görüyoruz' diyen Ayanoğlu, "Oradaki insanlar az çok biliyor, kıpırtı olduğu zaman böcek olabileceği ihtimali daha fazla, buralarda çok nadir. Yaz dönemlerinde kulak biraz daha problemli olabiliyor. Kulak kirleri, dış kulak yolu iltihapları ve kulak mantarları olabiliyor. Hasta, şikayet hissettikten 5-6 saat sonra geldi. Şaşırdık, ben hiç tahmin etmiyordum. Çıkartınca hareket ediyor, saldık, doğaya bıraktık. Alırken kibar aldım, bir şey olmadı" dedi.

"KULAĞA HİÇBİR ŞEY SOKMAMAK LAZIM"

Kulak sağlığı konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Ayanoğlu, bir rahatsızlık hissedildiğinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Ayanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kulak çubuğu kullanmayı hiç tavsiye etmiyorum. Kulak salgısı doğal bir koruyucu orada, kir değil. Kulağa hiçbir şey sokmamak lazım. Dış kulak yolu iltihaplarının sık sebeplerinden birisi; havuzlardan mikrop kapmak, gittikleri havuzların temizliği konusunda hassas olmalarını istiyorum."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Kulak kelebek
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