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Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarlasında traktör ile ekim yaparken, traktör pulluğuna takılan büyük bir taş ile işini yarıda bıraktı.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı

Traktörden inip takılan büyük taş parçasının mermer ve üzerinde insan figürleri olduğunu gören çifçti Ramazan Akdağ, olayı hemen Altıntaş ilçesi Mecidiyeköy Muhtarı Niyazi Akkoç’a bildirdi.

Köy muhtarı Niyazi Akkoç, yaptığı açıklamada, "Köyümüz Ahırlar mevkkiinde 2 dönüm arazisi bulunan Ramazan Akdağ, arazisinde traktör ile ekim yaparken, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve yarım metrekareden büyük, üzerinde çeşitli insan figürleri ve yazılar bulunan mermer bir taş bulmuş. Bana haber verilince hemen jandarma ekiplerimize haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekiplerimiz Kütahya Müze yetkililerimize haber verdiler ve taş tarladan götürüldü. Tarihi anlatan bir eseri ilimiz müzesine kazandırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Traktör pulluğuna tarih takıldı

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya traktör

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu gene akıllı çiftçilerimizden, bazıları böyle şey bulduğunda bir delik delip tuvalet taşı, temel taşı, kapı eşiği, bahçe duvarı, masa olarak kullanıyordu, insanlığın geçmişinden haber veren bu eserleri, bu insanlık mirasını koruduğu için tebrik ederim çiftçimizi...
@barissavas_2019 Doğrusunu yapıyorlar. Hiç bir işe yaramayacak taşı işe yarar hale getiriyorlar.
Ben olsam evime koyar çocuklarima torunlarima miras birakirdim..nasil ki tüm zenginlerin evinde tarihi eserler antikalar mevcutsa fakirlerin evinde de olabilir
@ozmoo007 yanlız kardeş 300 kg dan bahsediliyor..evin neresine koysun bu taşı:))
adam ne korkmuştur aha birşey buldum ama tarihi eser kaçakçısı derler diye. çünkü tesbih için kullanılan kehribar bulunduranlar bile tutuklanıyor
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