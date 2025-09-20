Yer: Ordu! Ailesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret etti

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Tuzakköy Mahallesi'nde 47 yaşındaki Ali Çiçek, yağmur sonrası ailesiyle çıktığı orman yürüyüşünde dev mantarlar ile karşılaştı.

"10 KİLOYA YAKIN DEV MANTARLAR TOPLADIK"

Mantarları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Çiçek, "Yağmurdan sonra ailemle ormanda yürürken büyük mantarlarla karşılaştık. Mantarların her biri yaklaşık 3 kilogram. Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi. Çiçek, topladıkları mantarın "bal mantarı" türü olduğunu, bölgede sürekli toplayarak tükettiklerini sözlerine ekledi.