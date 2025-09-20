Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Ordu! Ailesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret etti

Ordu'da ailesiyle orman gezisine çıkan vatandaş dev mantarlar buldu. Her birinin yaklaşık 3 kilo olduğunu belirten vatandaş, "Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi.

Yer: Ordu! Ailesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret etti

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Tuzakköy Mahallesi'nde 47 yaşındaki Ali Çiçek, yağmur sonrası ailesiyle çıktığı orman yürüyüşünde dev mantarlar ile karşılaştı.

Yer: Ordu! Ailesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret etti 1

"10 KİLOYA YAKIN DEV MANTARLAR TOPLADIK"

Mantarları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Çiçek, "Yağmurdan sonra ailemle ormanda yürürken büyük mantarlarla karşılaştık. Mantarların her biri yaklaşık 3 kilogram. Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi. Çiçek, topladıkları mantarın "bal mantarı" türü olduğunu, bölgede sürekli toplayarak tükettiklerini sözlerine ekledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu!
Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi!

Anahtar Kelimeler:
Ordu mantar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.