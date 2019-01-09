TREND

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadı.

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Sivas’ın Altınyayla ilçesi kırsalında avcı arkadaşları Bedrettin, Burhanettin ve Hamza Çil ile ava çıkan Çınar Ekşi, gördüğü bir yaban tavşanını uzun süre takip etti. Tavşan ile arasındaki mesafeyi kapatan Ekşi tüfeğini ateşledi ve tavşanı vurmayı başardı. Bu anları ise kask kamerası ile an be an kaydetti.

Vurduğu tavşanı gördüğünde ise gözlerine inanamadı. Vurduğu tavşan neredeyse normalden üç kat daha büyüktü. Normalde üç kilo civarı gelmesi gerekirken, vurduğu tavşanın ağırlığı yaklaşık 10 kilo geldi. Ekşi, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir tavşanla karşılaştığını söyledi.

fft16_mf13095322

Kaynak: İHA

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Rezillikleri ortaya saçılan karı-koca gözaltına alınınca...Rezillikleri ortaya saçılan karı-koca gözaltına alınınca...
Müge Anlı ağlayarak söz verdiMüge Anlı ağlayarak söz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavşan Sivas tavşan avı avcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün gözaltına alınmışlardı... Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael: Biz hiç kimseyi gömmedik!

Rezillikleri ortaya saçılan karı-koca gözaltına alınınca...

Palu Ailesi gözaltında! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı ağlayarak söz verdi

Türkiye'nin ilk erkek oryantali Yılmaz Birsen'e taksici şoku!

Türkiye'nin ilk erkek oryantali Yılmaz Birsen'e taksici şoku!

'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!

'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!

24 parmaklı Demirhan'a devletten sürpriz!

24 parmaklı çocuğa devletten sürpriz!

Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı: Kim benim için dua edecek?

Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.