Yer: Tekirdağ! Deniz metrelerce çekildi, gizli kalmış ortaya çıktı

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 7 metre çekildi. Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı.

Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı. Ortaya çıkan manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görülürken, bölgede yaşanan deniz çekilmesinin her yıl bu dönemlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.