Türkler ile İspanyollar arasında 'dostluk' rüzgarları! Sosyal medyayı sallayan o paylaşım İspanya'da gündem: "Biz kardeşiz!"

Türkiye ile İspanya arasında sosyal medya platformu X üzerinde resmen bir dostluk rüzgarı esiyor. ABD'ye karşı tutumu ve İsrail'in Gazze zulmünde Filistinlilerin safında yer almaları gibi birçok hamleleri sonrası Türkiye'deki X kullanıcıları İspanya ve İspanyollara methiyeler düzmeye başladı. Bir Türk'ün paylaşımı ise tüm X'i kasıp kavurarak İspanyol televizyonlarına çıktı.

Doğukan Akbayır

Türk kullanıcıların methiyelerle dolu paylaşımlarına kayıtsız kalmayan İspanyol kullanıcılar ise karşılık verdi. Beraberinde X üzerinde milyonlarca etkileşim alan paylaşımlar yer aldı.

"DÜNYADA 1 TANE BİLE KEL İSPANYOL KALMAYACAK"

Bir Türk X kullanıcısının paylaşımı ise tüm dünyada gündem olmuştu. Paylaşımında, "Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak" ifadelerini kullanan ve aslında saçı olmayan efsane İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın uzun saçlı bir görselini paylaştı.

İspanyol kullanıcılar bu paylaşım yoğun şekilde etkileşim verdi.

O PAYLAŞIM TELEVİZYONLARA ÇIKTI: "BİZ KARDEŞİZ!"

Paylaşım sadece sosyal medya ile de kalmadı. Türk kullanıcının paylaşımı İspanya'da televizyona da çıktı.

Bir İspanyol kanalındaki sunucu bu paylaşıma göndermede bulunarak, "İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz!" mesajı verdi.

ispanyol türk
