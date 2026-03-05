Türkler ile İspanyollar arasında 'dostluk' rüzgarları! Sosyal medyayı sallayan o paylaşım İspanya'da gündem: "Biz kardeşiz!"

Türk kullanıcıların methiyelerle dolu paylaşımlarına kayıtsız kalmayan İspanyol kullanıcılar ise karşılık verdi. Beraberinde X üzerinde milyonlarca etkileşim alan paylaşımlar yer aldı.

"DÜNYADA 1 TANE BİLE KEL İSPANYOL KALMAYACAK"

Bir Türk X kullanıcısının paylaşımı ise tüm dünyada gündem olmuştu. Paylaşımında, "Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak" ifadelerini kullanan ve aslında saçı olmayan efsane İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın uzun saçlı bir görselini paylaştı.

Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak @ElMiticoBarbas 🇹🇷 pic.twitter.com/rL9FWRTorg — ibrahim Dostel (@Ibrahim01377034) March 4, 2026

İspanyol kullanıcılar bu paylaşım yoğun şekilde etkileşim verdi.

O PAYLAŞIM TELEVİZYONLARA ÇIKTI: "BİZ KARDEŞİZ!"

Paylaşım sadece sosyal medya ile de kalmadı. Türk kullanıcının paylaşımı İspanya'da televizyona da çıktı.

Bir İspanyol kanalındaki sunucu bu paylaşıma göndermede bulunarak, "İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz!" mesajı verdi.