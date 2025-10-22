Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Tunceli! Köylüler 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı!

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde köylülerin duyarlılığı sayesinde yaklaşık 700 yıllık mezar taşları, tespit edildi. Farklı dönemlere ait mimari özellikler taşıyan mezar taşları, ekiplerce bulundukları yerden alınarak müzede koruma altına alındı.

Yer: Tunceli! Köylüler 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı!

Tunceli'nin İbimahmut köyünde yaşayan Ali Can Erdoğan, bir süre önce köyünün çevresinde parçalanmış mezar taşlarını fark etti. Mezar taşlarını tek tek toplayarak bahçesinde muhafaza altına alan Erdoğan, durumu Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirip eserlerin korunmasını istedi. Mezar taşlarının 700 yıllık olduğu tespit edilince müzeye kaldırılarak koruma altına alındı.

Yer: Tunceli! Köylüler 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı! 1

Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve müzede görevli arkeolog Özgür Şahin, köye giderek mezar taşlarında inceleme yaptı.

Yer: Tunceli! Köylüler 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı! 2

MEZAR TAŞLARI MÜZEYE GETİRİLDİ

Yapılan incelemede taşların farklı dönemlere ait mimari özellikler taşıdığı, süsleme ve yazı karakterleri bakımından yaklaşık 700 yıl öncesine kadar uzanan bir zaman dilimini temsil ettiği tespit edildi. Gerekli çalışmanın ardından 22 mezar taşı, İl Özel İdaresine ait araçla müzeye getirildi. Farklı medeniyetlerden izler taşıyan mezar taşları, restorasyon işlemleri sonrası müzede sergilenecek.

Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belgrad’da parlamento önünde silahlı saldırı: 1 yaralıBelgrad’da parlamento önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Londra'da kanalizasyona kahve döken Türk'e cezaLondra'da kanalizasyona kahve döken Türk'e ceza

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.