Yer yerinden oynamıştı! Normal People’ın yazarından yeni dizi: Conversations with Friends

Normal People romanının televizyona uyarlanmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sally Rooney'in bir başka romanından uyarlanacak olan Conversations with Friends'ın başrolleri açıklandı. Hazırlıkları devam eden projenin başrol oyuncuları Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn ve Jemima Kirke kadroya katıldı.

BBC Tree-Hulu ortaklığıyla ekrana gelecek uyarlama dizide Rooney, Normal People’ın yönetmeni Lenny Abrahamson ve senaristi Alice Birch'le birlikte çalışacak. Dizinin sezonunun Normal People gibi yarımşar saatten 12 bölüm sürmesi bekleniyor.

CONVERSATİONS WİTH FRİENDS HAKKINDA

Conversations with Friends, üniversite öğrencisi iki genç kadının evli bir çiftle olan tuhaf ve beklenmedik ilişkisini konu alıyor. Frances ile Bobbi, bir zamanlar sevgili, şimdilerde en yakın arkadaş olan iki kadındır. Üç yıl önce ayrılmalarına rağmen hala ayrılmaz bir ikili olarak Dublin'de yaşıyorlar ve Melissa-Nick çiftinin dünyasına doğru çekildiklerinde hayatları hareketleniyor.

Melissa ve Bobbi açık bir şekilde flört etmeye başladıktan sonra Nick ve Frances ikilisi de sürpriz bir şekilde gizli bir ilişkiye adım atıyor. Ancak bu ilişki Bonni ve Melissa'nın arasındaki bağı ve arkadaşlığı test eder hale geliyor.



