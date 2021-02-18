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Canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emdi! 'Bu bir taciz'

18.02.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emdi! 'Bu bir taciz'

Ünlü televizyoncu David Letterman’ın eski röportajları bir süredir sosyal medya kullanıcılarının hedefinde. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rahatsız edici' bulunan bir programda televizyoncu canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emiyor.

David Letterman, 1998'deki bir röportajda Jennifer Aniston'ın saçının telini emdiği için sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

73 yaşındaki televizyoncuya tepkiler ilk olarak, Lindsay Lohan ile 2013 yılında yaptığı röportaj için başlamıştı. Oyuncuya rehabilitasyon süreciyle ilgili aşağılayıcı sorular sorduğu için tepki çeken Letterman’ın bu sefer Jennifer Aniston’a yaptığı gündeme geldi. The Late Show sunucusunun, Jennifer Aniston’ın saçını emmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rahatsız edici' bulundu.

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"BİR ŞEY DENEMEK İSTİYORUM!"

Videoda, Letterman'ın elini Friends yıldızının boynuna koyduğu ve yüzüne yakın dilini çıkardığı görülüyor. 'Bu kabaysa beni affet, sadece bir şey denemek istiyorum' dedi.

Letterman ona yaklaşırken Aniston geri çekilerek "Ne yapıyorsun?" Diye sordu. David Letterman ısrar ederek Aniston'ın saçını ağzına koyarak emmeye başladı.

Olayın devamında, Letterman masasına geçerek Jennifer Aniston'a bir mendil uzattı, böylece saçındaki tükürüğü silip atabildi ve daha sonra onu cebine attı. Durumdan esprili bir dille kurtulmaya çalışan Aniston, saçını sildiği mendili cebine koyarken "Bir gün bu çok paraya değer olacak." dedi.

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"TAM ANLAMIYLA CİNSEL TACİZ"

Jennifer Aniston’ın hayranları bu video karşısında şok oldu. Videoyu izleyen sosyal medyaya koşarak yorumlarda bulundu. Birçoğu videoyu ürkütücü bulduğunu söyledi. Kullanıcıların çoğu şu tarzca yorumda bulundu;

"David letterman'ın Jennifer Aniston'a canlı televizyonda, öpmeye çalışarak ve sonra saçından bir parça alarak ve emerek zorladığı videosu tam anlamıyla cinsel tacizdi”

Saç emme olayından sonra Jennifer Aniston, 2017 yılında David Letterman’ın programına tekrar katıldı.

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