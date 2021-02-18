Canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emdi! 'Bu bir taciz'

David Letterman, 1998'deki bir röportajda Jennifer Aniston'ın saçının telini emdiği için sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

73 yaşındaki televizyoncuya tepkiler ilk olarak, Lindsay Lohan ile 2013 yılında yaptığı röportaj için başlamıştı. Oyuncuya rehabilitasyon süreciyle ilgili aşağılayıcı sorular sorduğu için tepki çeken Letterman’ın bu sefer Jennifer Aniston’a yaptığı gündeme geldi. The Late Show sunucusunun, Jennifer Aniston’ın saçını emmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rahatsız edici' bulundu.

"BİR ŞEY DENEMEK İSTİYORUM!"

Videoda, Letterman'ın elini Friends yıldızının boynuna koyduğu ve yüzüne yakın dilini çıkardığı görülüyor. 'Bu kabaysa beni affet, sadece bir şey denemek istiyorum' dedi.

Letterman ona yaklaşırken Aniston geri çekilerek "Ne yapıyorsun?" Diye sordu. David Letterman ısrar ederek Aniston'ın saçını ağzına koyarak emmeye başladı.

Olayın devamında, Letterman masasına geçerek Jennifer Aniston'a bir mendil uzattı, böylece saçındaki tükürüğü silip atabildi ve daha sonra onu cebine attı. Durumdan esprili bir dille kurtulmaya çalışan Aniston, saçını sildiği mendili cebine koyarken "Bir gün bu çok paraya değer olacak." dedi.