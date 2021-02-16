The Matrix 4 hakkında şaşırtan açıklama: 'Aşk filmi olacak'

Kült mertebesine erişen The Matrix serisinin 4’üncü filmi vizyona girmek için gün sayıyor. The Matrix'in yeni filminin vizyona girmesinden önce serinin eski filmlerindeki merak uyandıran detaylar yeniden hayranların tartışma konusu haline geliyor. Trinity'nin öpücüğü de bu detaylardan yalnızca biri.

THE MATRİX’TE NELER OLMUŞTU?

The Matrix'in sonuna doğru Neo, Morpheus'u (Laurence Fishburne) kurtardıktan sonra kendisini Ajan Smith'ten (Hugo Weaving) kaçarken bulur. Uzun bir kovalamacanın ardından Neo, pusuya düşer ve yakın mesafeden vurulur. Gerçek hayatta Trinity (Carrie-Ann Moss) Neo'ya ölmeyeceğini fısıldar çünkü Kahin ona seçilmiş kişiye aşık olacağını söylemiştir. Ve bu sahnede Trinity'nin açık bir biçimde Neo'ya aşık olduğu anlaşılır.

Trinity, Neo'yu öptükten sonra Neo yeni güçlerle Matrix'te yeniden uyanır ve Smith'i yendikten sonra yardım etmek için zamanında geri döner.

Screen Rant'in haberine göre filmde Neo, Kahin'le karşılaştığında bilge kadın ona seçilmiş kişi olmadığını söylemişti. Bu açıdan Neo'nun ölümü ve filmin doruk noktasında yeniden doğuşu ilk bakışta Trinity'nin kehanetini doğrulamış gibi görünse de sahne aslında farklı bir biçimde yorumlanabilir.