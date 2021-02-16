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The Matrix 4 hakkında şaşırtan açıklama: 'Aşk filmi olacak'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.02.2021 08:04 | Son Güncelleme:
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The Matrix 4 hakkında şaşırtan açıklama: 'Aşk filmi olacak'

The Matrix serisinin yeni filmi için nefesler tutulmuşken, seriye dair detaylar gündem olmaya devam ediyor. Hayranlar en çok Matrix’te Trinity’nin, Neo'yu öperek nasıl hayata döndürdüğünü merak ediyor.

Kült mertebesine erişen The Matrix serisinin 4’üncü filmi vizyona girmek için gün sayıyor. The Matrix'in yeni filminin vizyona girmesinden önce serinin eski filmlerindeki merak uyandıran detaylar yeniden hayranların tartışma konusu haline geliyor. Trinity'nin öpücüğü de bu detaylardan yalnızca biri.

THE MATRİX’TE NELER OLMUŞTU?

The Matrix'in sonuna doğru Neo, Morpheus'u (Laurence Fishburne) kurtardıktan sonra kendisini Ajan Smith'ten (Hugo Weaving) kaçarken bulur. Uzun bir kovalamacanın ardından Neo, pusuya düşer ve yakın mesafeden vurulur. Gerçek hayatta Trinity (Carrie-Ann Moss) Neo'ya ölmeyeceğini fısıldar çünkü Kahin ona seçilmiş kişiye aşık olacağını söylemiştir. Ve bu sahnede Trinity'nin açık bir biçimde Neo'ya aşık olduğu anlaşılır.

Trinity, Neo'yu öptükten sonra Neo yeni güçlerle Matrix'te yeniden uyanır ve Smith'i yendikten sonra yardım etmek için zamanında geri döner.

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Screen Rant'in haberine göre filmde Neo, Kahin'le karşılaştığında bilge kadın ona seçilmiş kişi olmadığını söylemişti. Bu açıdan Neo'nun ölümü ve filmin doruk noktasında yeniden doğuşu ilk bakışta Trinity'nin kehanetini doğrulamış gibi görünse de sahne aslında farklı bir biçimde yorumlanabilir.

"THE MATRİX 4 AŞK FİLMİ OLACAK"

Trinity'nin öpücüğü büyülü bir etkiye sahip olmasa da zamanlaması önemliydi. Trinity, Neo'yu beyni büyük olasılıkla hala hayattayken kalbinin durmasından birkaç saniye sonra öpmüştü.

Bu öpücük de Neo'ya aslında Matrix'te olmadığını, gerçek dünyada olduğunu ve Matrix'in bir rüya olduğunu hatırlatmış olabilir.

Bu açıdan Neo'nun yeniden doğuşu o kadar özel bir niteliğe sahip olmayabilir çünkü aslında "gerçekten" ölmemişti, her şey kafasının içinde gerçekleşmişti. Ancak görünüşe göre Neo'nun beyninde böylesi ani bir tetiklemeye ancak gerçekten sevdiği biri neden olabilirdi.

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Seride Neo karakterini canlandıran Keanu Reeves, 4. Matrix filminin "bir aşk hikayesi" olacağını söylemişti.

Dolayısıyla Neo'nun yeniden doğuşu pek çok küçük şeyin doğru zamanda gerçekleşmesinden kaynaklanmış gibi görünüyor.

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