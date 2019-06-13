Esenyurt'ta yeraltından çıkan dumanlar paniğe neden oldu

İstanbul Esenyurt'taki olay, Bağlarçeşme Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağacın dibinden duman çıktığını gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak şerit çekti.
Vatandaşların kaldırımın kenarından gitmesi sağlanarak elektrik kurumu ekipleri beklendi. Olay yerine gelen ekipler dumanın elektrik kablolarının yanmasından kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin elektriği kesmesi ile duman da kesildi. (İHA)
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