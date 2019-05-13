Yerde sürüklenerek ilerleyince kameralara yakalanmayacağını sandı

Olay, Rusya'nın, Kaliningrad şehrinde meydana geldi. 52 yaşındaki şüpheli, bir süpermarketteki ATM’yi soymaya çalışırken görüntülendi. Süpermarketin kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, kameraya yakalanmadığını düşünerek yerde sürünerek ilerleyen adamın, ATM’yi soyma planını gerçekleştiremeden olay yerini terk ettiği görüldü.

HIRSIZIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntüleri izleyen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın İrkutsk bölgesinde gözaltına alının şüphelinin, bir başka dolandırıcılık olayı nedeniyle daha arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Polessk şehrinde inşa edilecek yapılar için hisse senedi sahiplerinden aldığı yaklaşık 74 milyon rubleyi zimmetine geçirdiği ancak, yapıları inşa etmediği; hakkında aranma kararının bulunduğu belirtildi. (DHA)

