YEMEK

Yerken bir kez daha düşünelim: Çekirdekleri zehirleyebilen meyveler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Bazı meyvelerin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli bir madde olan “amigdalin”, bağırsaklarda çözünerek bir siyanür bileşiği olan “siyanid”in ortaya çıkmasına yol açıyor. Çok çabuk toksik etki gösteren bu madde, ani çocuk ölümlerine bile yol açabiliyor. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, bazı meyve çekirdeklerini tüketme ile ortaya çıkan siyanid zehirlenmesi hakkında bilgi verdi.

Yerken bir kez daha düşünelim: Çekirdekleri zehirleyebilen meyveler

Yaz aylarında bolca tükettiğimiz meyvelerin çekirdeklerini tüketmememiz gerektiğini açıkladı uzmanlar. Özellikle çocukların farkında olmadan yuttukları bu çekirdekler onları zehirleyebilir, aman dikkat diyelim!
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Birçok meyvenin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli madde olan amigdalin, bağırsaklarda çözünür ve ortaya siyanür bileşiği olan siyanid'in ortaya çıkmasına neden olur. Toksik etki gösteren bu madde zehirlemekle kalmaz ölümlere bile yok açabilir.

Zehirlenme işaretlerinin arasında; nefesteki acı badem kokusu, alınan kan örneğinin parlak kırmızı olması, kan şekerinin yükselmesi bulunur. Aynı zamanda EKG'de oksijen azalması nedeniyle ST yükselmesi de önemli bir işarettir.
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Zehirlenme ortaya çıktıktan sonra solunum düzensizliği, yüksek ateş, havale, düşük tansiyon, morarma ve solunum yetmezliği meydana gelebilir. Göz bebekleri genişler ve cilt rengi kırmızıya dönüşür.

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Hangi meyvelerin çekirdeklerini yememeliyiz?

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Başta anne adayları ve çocukların bu meyvelerin çekirdeklerini kesinlikle yememesi gerekiyor; Şunu da unutmamanız gerekiyor: Oral yolla oluşan zehirlenme sonucu kişi kusturulmamalı. Zehirlenmeye sebep olan yiyeceğin ne olduğu bulunmaya çalışılmalı.

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Kayısı çekirdeği
Zerdali çekirdeği
Kiraz çekirdeği
Şeftali çekirdeği
Zerdali çekirdeği
Elma çekirdekleri
Acı badem

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meyve çekirdekleri meyve

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