Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. tercih sonuçları bugün yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS puanlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, sonuçları öğrenmeleriyle birlikte yerleştirmeye esas nakil başvurusu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir? Esas nakil başvurusu nasıl yapılır?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL NEDİR?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edildi. LGS ilk tercihleri sonrasında istedikleri okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri yapılacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi bugün itibariyle başladı.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS 1. tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruların yapılacağı tarihler merak edildi. İstedikleri okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları MEB tarafından 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları ise 1-5 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta MEB tarafından duyurulacak.

