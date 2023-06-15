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Yerli futbolcuların oynama oranı yüzde 29,1'de kaldı

15.06.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yabancı futbolcular, toplam sürenin yüzde 60,9'unda forma giyerken, yüzde 10'luk kısımda gurbetçi oyuncular görev yaptı. Yabancı oyuncuya en fazla süren veren ekip ise Galatasaray oldu.

Yerli futbolcuların oynama oranı yüzde 29,1'de kaldı

Spor Toto Süper Lig'de takımların yabancı oyuncu tercihi 2022-23 sezonunda da devam etti.

Ligdeki 19 takımda, Türkiye'de yetişmiş yerli futbolcular 179 bin 920 dakika (yüzde 29,1) forma şansı bulurken, yabancı futbolcular 375 bin 512 dakika (yüzde 60,9) sahada kaldı.

Gurbetçi olarak nitelenen yurt dışında yetişmiş Türk asıllı futbolcular ise bu sezon 61 bin 994 dakika (yüzde 10) mücadele etti.

Süper Lig'de bir önceki sezon yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 59,6 şeklinde kayıtlara geçmişti.

Yabancılara en fazla süre veren ekip Galatasaray

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Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, yabancı futbolcuların en fazla süre aldığı kulüp olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızlı ekipte yabancı oyuncular 23 bin 773 dakika ter döktü. Bu zaman dilimi, toplam sürenin yüzde 70,9'unu oluşturdu.

Cim-Bom’da yerli futbolcular 8 bin 907 dakika, gurbetçilerse 862 dakika forma şansı bulabildi.

Tüm kulüplerde yabancılar daha fazla görev yaptı

Ligdeki 19 kulübün hepsinde yabancı futbolcular, yerlilerden daha fazla süre aldı.

Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa, 23 bin 206 dakikayla yabancılara en fazla süre veren ekip konumunda.

Klasmanda 23 bin 167 dakikayla Fatih Karagümrük üçüncü sırada yer alırken, 22 bin 54 dakikayla Trabzonspor beşinci, 21 bin 444 dakikayla Beşiktaş yedinci, 19 bin 856 dakikayla Fenerbahçe onuncu sırada bulunuyor.

Yerliler en fazla Ümraniyespor'da görev yaptı

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Süper Lig’de yerli futbolculara en fazla şans tanıyan kulüp Ümraniyespor oldu.

İstanbul ekibinde yerli futbolcular 13 bin 643 dakika sahada kaldı.

Sezon bittiğinde küme düşmekten kurtulamayan Ümraniyespor'da yabancı futbolcular 18 bin 383 dakika süre aldı.

Sayı olarak en fazla yabancı oynatan kulüp Başakşehir

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Başakşehir, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım olarak ön plana çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte sezon boyunca 22 yabancı futbolcu forma giydi.

Bu kulvarda 20 yabancı futbolcuyla Konyaspor ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'da ise 19'ar yabancı oyuncu mücadele etti.

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