Mynet Trend
  4. Yerli otomobil özellikleri neler? İşte yerli otomobil Suv ve Sedan ilk görüntüleri

Yerli otomobil özellikleri neler? İşte yerli otomobil Suv ve Sedan ilk görüntüleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Yerli otomobil TOGG özellikleri ve fiyatı ile herkeste merak uyandırdı. Yerli otomobil özellikleri neler? Açılımı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu olan TOGG tarafından üretilen SUV ve Sedan'ın ilk fotoğrafları yayınlandı. İşte yapılan tanıtım ile ilk gösterimi yapılan yerli otomobilin görüntüleri...

Yerli otomobilin özellikleri ve fiyatı araştırılıyor. Yerli otomobil özellikleri nedir? Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı bugün tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Yerli otomobilin fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Yerli otomobil özellikleri nedir? Heyecanla beklenilen tanıtım için geri sayım başladı. Türkiye’nin otomobilinde tarihi gün geldi. Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip. Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

YERLİ OTOMOBİLDE HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK? iŞTE YERLİ OTOMOBİLİN FABRİKASININ KURULACAĞI İL

Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Yerli otomobil tanıtıldı.Yerli otomobil tanıtıldı.
Hadi'den dünyada bir ilkHadi'den dünyada bir ilk
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil TOGG TOGG Suv TOGG Sedan

En Çok Okunan Trend Haberler

Tayini çıkan imam bakın ne yaptı...

Tayini çıkan imam bakın ne yaptı...

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wikipedia erişim engelinden kurtulacak gibi görünüyor

Wikipedia ile ilgili yeni gelişme!

Galaxy M31 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı

Galaxy M31 performans testinde ortaya çıktı

LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

LG V60 ThinQ hakkında dikkat çeken bilgiler!

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

İşte Galaxy Fold 2'nin özelliklerinin detayları!

DG’ye göre 2019’un en iyi telefonları!

İşte 2019'un en iyi telefonları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.