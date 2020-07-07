Yerli Sinemadan En İyi Korku Örnekleri: Türk Korku Filmleri Listesi

Hazırladığım listedeki yapımlar "Ben cin filmlerinden etkilenmem, korkmam!" diyenleri bile korkutup, gece uykusuz bırakacak cinsten. Hazırsanız, en iyi Türk korku filmleri kuşağımız 30 filmlik dev arşiv ile başlıyor. Dikkat: Türk korku filmleri listesindeki filmleri tek başınıza seyretmenizi önermiyorum! 30. Helak: Kayıp Köy - IMDb 4.3

Korkutan Türk filmleri listemize bütün film boyunca sizi ürperten bir film olan Helak: Kayıp Köy ile başlamak istedim. Özkan ailesi, bir suç olayına dahil olunca başlarını bu beladan kurtarmak için bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bazı paranormal ve doğa üstü olaylar hepsinin korkulu rüyası haline gelir. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşür. Özkan ailesi bu köyden kaçabilecek midir, yoksa bazı görünmeyen varlıkların istilası bütün bir ailenin yok oluşuna mı sebebiyet verecektir? Vizyona giriş tarihi: 22 Mayıs 2015 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Soydan Soydaş, Tuğçe Aksum, Ömer Güney Yönetmeni: Özgür Bakar

29. Cin Çeşmesi - IMDb 4.6

Bir köyde yaşayan iki kardeşten Reziye, Kamil'e Kanber Hoca ise Şerife’ye aşıktır. Fakat Kamil’in annesi Hatice, oğlunu Raziye’den ayırır ve Kanber’in sevdiği kız olan Şerife ile evlendirir. Sevdiklerine kavuşamayan kardeşler köyü lanetlemek için Kulyas cinleri ile anlaşma yapar. Aynı dönemde Raziye de, Şerife de hamiledir ve ikisinin de kızı olur. Kendi kızını korumak isteyen Raziye bebekleri değiştirir. Raziye’nin aldığı bebek talihsiz bir şekilde ölür, Şerife ise kendi bebeği sanarak Melek’i büyütür. Kulyas cinleriyle yapılan büyünün bozulmaması için her beş senede bir, birinin kurban verilmesi gerekir. Sıradaki kurban kim olacaktır? Türk korku filmlerinden olan Cin Çeşmesini izlerken, hem üzülüp, hem korkacaksınız! Vizyona giriş tarihi: 2 Şubat 2018 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Mustafa Miraç Kaya, İlayda Özdoğan, Yavuz Çetin, Yaşar Aydınlıoğlu Yönetmeni: Tuncer Gürbüz 28. Cin Kuyusu - IMDb 4.9

Türk korku filmleri listemizin belki de en korkutucu filmlerinden biri olan Cin Kuyusu, çocukları olmayan bir ailenin son umut olarak köydeki büyücüye gitmeleriyle başlayan ilginç ve paranormal bir hikayeyi işliyor. Ailenin yolda geçirdiği trafik kazası ile tetiklenen bir lanetin sonucu ıstırap ve korku dolu iki gün yaşanır. Köyün başına gelen lanet ise köyün güzel kızı Zehra’nın aşık olduğu Ali’nin bir gece ansızın askerden firar edip gelmesiyle başlar. Filmin sloganı bile insanın içinin titremesine yetiyor: "Cinlerin intikamından Allah'a sığının!"

Vizyona giriş tarihi: 5 Kasım 2015 Türü: Korku Oyuncuları: Zeynep Buse Kale, Cemal Baykal, Kubilay Güleçoğlu Yönetmeni: Murat Toktamışoğlu 27. Kafir - IMDb 4.9

Yasemin ve kardeşi Ayşe birlikte yaşayan iki genç kadındır. Yasemin ve nişanlısı Ufuk'un mutlu bir birliktelikleri vardır. Yaşadıkları bu güzel hayattan memnun olan bu ailenin dengesi Ayşe'nin gördüğü bir kabusla bozulur. Kardeşlerin kabus sandığı ve aslında gerçeklerin, kendilerine musallat olduğu evlerinde bir anda dengeler bozulmaya başlar ve hayatları geri dönülemez şekilde altüst olur. Hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi, şüphesiz ki kahramanlarımız, kafir bir büyücü tarafından kendilerine yapılan kara büyünün tesiriyle musallat olan Cuhenna kabilesinden bazı görünmez doğaüstü varlıkların hazırladıkları kötü bir sürecin içine sürüklenirler. Türk cin filmlerinden biri olan Kafir'i izlerken kendimi bu ailenin dördüncü ferdi gibi hissetmiştim! Vizyona giriş tarihi: 25 Mayıs 2018 Türü: Korku Oyuncuları: Beyza Metin, Gamze Kırlı, Selim Aygün Yönetmeni: Hasan Gökalp

26. Lanet: Ervah Cinleri - IMDb 5.0

Türk korku filmleri sinemasının son yıllarda ses getiren yapımlarından olan Lanet, izleyiciyi sadece korkutmakla kalmıyor aynı zamanda bilinmeyen ve lanetli olduğu varsayılan yerler hakkında da uyarıyor. Film, sinema bölümü okuyan dört üniversite öğrencisinin başına gelen gerçek olayları bizlere aktarıyor. Gençlerin söylentiler üzerine terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada araştırma boyunca başlarına gelen korkunç olaylar bizleri de etkilemeyi de başarıyor. Tüm yaşananlar, gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilir. Dört gencin kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinin bulduğu bu kamera tüm gerçekleri gözler önüne serecektir. Vizyona giriş tarihi: 28 Nisan 2017 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Sevcan Sini, Zahid Çetinkaya, Ufuk Özkaya Yönetmeni: Teoman Gündüz 25. Azap - IMDb 5.0

Genç öğretmen Ayşin, atandığı köyle ilgili araştırmasında geçmişte yaşanan ve cinlerin sebep olduğu düşünülen korkunç haberleri görür. Arkadaşlarının Ayşin’e düzenlediği veda gecesinde, bu konuyla ilgili çıkan tartışma inatlaşmaya döner ve fincanla cin çağırma seansı ile içinden çıkılmaz, gerilimli ve korku dolu anlar yaşanır. Köye gece ulaşan Ayşin, tedirgin ve gizemli anlarla dolu yolculuktan sonra, Fatma Ana’ya misafir olur. Ayşin, Fatma Ana’dan köyün bir düğün hazırlığı içerisinde olduğunu öğrenir. İlk gece uykuya yattıktan sonra her uyandığında yine geceyi yaşayan Ayşin, ne olduğunu anlayamadığı ve gerçeklikten ayrılamayacak kadar inandırıcı olan korkunç ve gerilimli karabasanlar, hayallerle dolu üç gece geçirir. Azap kesinlikle en korktuğum yerli korku filmlerinden biri olarak arşivime girdi!

Vizyona giriş tarihi: 11 Aralık 2015 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: İrem Deniz, Ayşe Selen, Dilşah Demir Yönetmeni: Ulaş Güneş Kacargil, Dilek Keser 24. Semum - IMDb 5.0

Son yılların Türk yapımı korku filmleri arasında öne çıkan bir diğer yapım ise Semum! İlk vizyona girdiği zamanları hatırlıyorum, isminden dolayı herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başarmıştı. Ardından Görsel Efektleri ve senaryosuyla da izleyicileri gece uyutmamayı kendine görev edindi adeta! 27 yaşındaki Canan ve eşi Volkan sonunda yıllardır hayalini kurdukları yeni aldıkları büyük bir eve taşınırlar. Her şey iyi giderken bir gün sebebini bilmediğimiz bir şekilde Canan’a garip şeyler olmaya başlar. Canan yavaş yavaş başka bir varlığa, kendisine hükmetmeye başlayan bir yaratığa dönüşmeye başlar. Semum kendisine hedef olarak neden Canan’ı seçmiştir ve ona ne yapacaktır? Semum kimdir? Daha doğrusu hangi boyuttan gelmiştir? Vizyona giriş tarihi: 8 Şubat 2008 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Burak Hakkı, Bahtiyar Engin, Ayça İnci Yönetmeni: Hasan Karacadağ

23. El-Cin - IMDb 5.1

Türk korku filmlerinin aranan yönetmeni Hasan Karacadağ'dan tüyler ürperten bir yapım daha El-Cin! İstanbul Şile’de bir kız çocuğu bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılır. Aynı ilçede yaşayan ve kayıp çocuk olayıyla ilgisi olmayan beş üniversite öğrencisi sıradan yaşamlarına devam ederken, kaçırılan kızla ilgili aniden ürkünç görüntüler görmeye ve kendilerini büyü, ayin ve benzersiz bir lanetle kuşatılmış olarak bulurlar. Kayıp kızı ve ailesini tanımadıklarını söyleyen beş genç bu olayları neden yaşamaktadırlar? Hasan Karacadağ bu işi biliyor gerçekten! Vizyona giriş tarihi: 5 Nisan 2013 Türü: Korku Oyuncuları: Fulya Zenginer, Serdal Genç, Oğuzhan Yıldız Yönetmeni: Hasan Karacadağ 22. Ada: Zombilerin Düğünü - IMDb 5.2

Hafızam beni yanıltmıyorsa, Türk korku filmleri kategorisindeki ilk Türk yapımı zombi filmi. Özellikle makyajlar çok iyi değil mi? Hem korkutup, hem güldürmeyi başaran bu yapımı seyretmemek olmaz. Uzun zamandır dostluklarını sürdüren beş kişilik bir arkadaş grubu, ortak bir arkadaşlarının düğününe katılmak üzere Büyükada’ya gider. Erhan, ekibin mutlu anlarını kayda alabilmek için yanında bir kamera getirmiştir ve sürekli çekim yapmaktadır. Film boyunca tüm izlenenler, bu kameradaki kayıtlardır. Düğünün ilerleyen saatlerinde davetlilere saldıran bir grup zombi, ortalığı kan gölüne çevirir.

Vizyona giriş tarihi: 29 Ocak 2010 Türü: Korku Oyuncuları: Esra Ruşan, Erol Ozan Ayhan, Kaan Keskin, Onur Buldu Yönetmeni: Talip Ertürk 21. Ses - IMDb 5.2

En ilginç Türk korku filmlerinden biri olan Ses, ünlü oyuncu kadrosunun yanında ilginç senaryosuyla da bizleri tatmin etmeyi biliyor. Derya bir bankada çalışan ve annesi ile birlikte yaşayan bir genç kadındır. Derya'nın rutin giden hayatı nereden geldiği belli olmayan sesler duymaya başladığında altüst olur. Genç kadın başlangıçta sesi duymazlıktan gelmeye çalışsa da ses kısa sürede genç kızın hayatını kontrol etmeye başlar. Derya'dan iş yerindeki patronu Onur'u takip etmesini isteyen ses genç kadının hayatını giderek kabusa çevirir. Vizyona giriş tarihi: 5 Mart 2010 Türü: Korku Oyuncuları: Mehmet Günsür, Eylem Yıldız, Işık Yenersu, Selma Ergeç Yönetmeni: Ümit Ünal 20. Musallat 2: Lanet - IMDb 5.4

Alışık olduğumuz paranormal ve doğaüstü varlıkların olduğu Türk korku filmleri dışında, psikolojik gerilimin de yoğun olarak yaşadığı bu film, gerçekten tüyler ürpertici! İnsanın 2 yaşından öncesini hatırlayamaması ve o yılların karanlığı üzerine odaklanıyor Musallat 2. Kapkaranlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan öğretmen Elif, yaşadığı tüm sorunların aslında geçmişindeki büyük bir hatadan kaynaklandığını öğreniyor. Bu büyük hata ise yanlış zamanda ve yerde yapılan, korkunç ve çözülmesi mümkün olmayan bir büyü. Acaba Elif öğretmen, geçmişinin hayaletiyle yüzleşmeye cesaret edebilecek midir?

Vizyona giriş tarihi: 2 Aralık 2011 Türü: Korku, Psikolojik, Dram Oyuncuları: Türkü Turan, Tülay Bursa, Selim Gürata Yönetmeni: Alper Mestçi 19. Magi - IMDb 5.5

İsmiyle izleyicileri kendine çeken Türk korku filmlerinden biri olan Magi'nin konusu da ismi kadar ilginç. Amerikalı gazeteci Olivia, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi Marla’nın acil çağrısıyla İstanbul’a gelir. Hamile olan Marla, Olivia’nın geldiği gece bir cinayete kurban gider. Polis, cinayetin, Marla’nın boşandığı eşi tarafından işlendiğini delilleriyle ortaya koymasına rağmen, Oliva kız kardeşinin İstanbul’un başka semtinde, farklı bir kimlikle ikinci bir hayat sürdüğünü öğrenince, gazeteci refleksiyle araştırmalarını genişleterek devam ettirir. Türk-yabancı ortak yapımı olan bu film Hasan Karacadağ efsanesinin imzasını taşıyor. Vizyona giriş tarihi: 29 Nisan 2016 Türü: Korku, Dram Oyuncuları: Michael Madsen, Brianne Davis, Lucie Pohl Yönetmeni: Hasan Karacadağ 18. Dabbe 6 - Dab6e - IMDb 5.7

Ünlü Türk korku filmleri serilerinden olan Dabbe'nin çıkan son filmi, en az öncekiler kadar korkunç ve paranormal! Doktor olan Zeren ve kız kardeşi Ayla annelerinin bir gece aniden ölmesiyle sarsılır. Adli raporlara göre anneleri Mukadder beyin kanamasıyla ölmüştür fakat annesi öldüğünde onun yanında olan Ayla, bu durumu kabul etmemektedir. Ona göre annesi, ne olduğunu anlayamadığı çok hızlı hareket eden, kapkara yüzleri olan, bilinmeyen bir dilde konuşan, devasa kara varlıklar tarafından öldürülmüştür. Günler geçtikçe Ayla kişilik değiştirmeye ve söz konusu varlıklar tarafından saldırıya uğramaya başlar. Bu varlıklar kimdir?

Vizyona giriş tarihi: 11 Eylül 2015 Türü: Korku Oyuncuları: Volkan Ünal, Ömer Duran, Sema Şimşek Yönetmeni: Hasan Karacadağ 17. 666 Cin Musallatı - IMDb 5.9

Korku ve gerilim senaryoları yazarak ekmek parasını çıkaran Gürkan, sosyal medyada dikkatini çeken sıra dışı bir haberdeki yaşananları araştırmaya başlar. Bu haberden güzel bir korku senaryosu yazabileceğini düşünen Gürkan bunun için İstanbul'dan Fethiye'ye seyahat eder. Ev halkından hayatta kalan iki kız kardeşten biri olan Nihale, kendisini psikolog olarak tanıtan ve onları yardım etmek için geldiğine ikna eden Gürkan'ın evde kalmasına izin verir. Gürkan yaşanılan olayları araştırmaya başlar. Kısa bir süre içinde yaşanan sıra dışı olayların içine ister istemez dahil olmaya başlayacaktır. Vizyona giriş tarihi: 5 Mayıs 2017 Türü: Korku Oyuncuları: Ekrem İspir, Elif Yaz, Teena Tabbarah Yönetmeni: Fuat Yılmaz 16. Semur: Şeytanın Kabilesi - IMDb 6.0

Çocukken, teyzesi tarafından kıskançlık büyüsü yapılan Merve’nin hayatı kabuslarla geçmiştir. Bu olayın üzerinden yıllar geçer, ufak Merve büyür ve Ozan adında bir çocukla tanışır, evlenir. Bir zaman sonra Merve’nin teyzesi hayatını kaybedince Merve’nin annesi Fatma, babasının vasiyeti üzerine son görevini yapmak için Merve'yi cenaze evine çağırır. Cenazeye gitmek istemeyen Merve ya cenazeye gidecek ya da bir daha annesini göremeyecektir. Türk korku filmleri arasında ses efektlerinin bu kadar doğru kullanıldığı bir yapım görmemiştim!

Vizyona giriş tarihi: 18 Ağustos 2017 Türü: Korku Oyuncuları: İpek Erdem, Balamir Emren, Yakup Yavru Yönetmeni: Gökhan Aksu 15. Dabbe: Bir Cin Vakası - IMDb 6.0

Ceyda T., yaşamını Ankara'da sürdüren sıradan bir annedir. Eşi Sinan ve kızları Burcu'ya bu boyutta olmayan bir varlık musallat olur. Nereden çıktığı belli olmayan bu cinin aileye olan şiddetli saldırıları dur durak bilmez. Ankara GATA Tıp Fakültesi’ne müracaat eden ailenin evlerine video kayıt sistemi kurularak, evin takip altına alınmasına karar verilir. Herkes ailenin aklını yitirdiğinden şüphelenirken kamera kayıtları gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Vizyona giriş tarihi: 3 Ağustos 2012 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Nihan Aypolat, Koray Kadirağa, Pervin Bağdat Yönetmeni: Hasan Karacadağ 14. Musallat - IMDb 6.1

Türk korku filmlerinin öncü yapımları arasında görülen bu filmde, büyük bir aşkla birbirine bağlı olan Suat ve Nurcan'ın, yaşadıkları köyde sürdürdükleri mutlu hayatın üzerine kara gölge misali çöken bir varlığın musallat oluşunun hikayesi izliyoruz. Herkesin imrenerek takip ettiği aşklarını artık evlilikle taçlandırma zamanları gelmiştir. Fakat mutlu çiftin bu kararı alması ile başlarına büyük bir bela musallat olur. Tuhaf bir varlık, çevrelerinde açıklaması mümkün olmayan olaylara neden olacak ve çiftin tüm yaşamını etkileyecektir.

Vizyona giriş tarihi: 16 Kasım 2007 Türü: Korku, Polisiye, Gerilim Oyuncuları: Burak Özçivit, Kurtuluş Şakirağaoğlu Yönetmeni: Alper Mestçi 13. Dabbe: Zehr-i Cin - IMDb 6.1

Ünlü seri Dabbe'nin devam filminde, bu defa bir aile dramı beyaz perdeye aktarılıyor. Dilek, eşi Ömer ile mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Fakat bir gün Dilek bir rüya görür ve aydınlık, sakin günler geçmişte kalır. Rüyasında ne olduğunu anlayamadığı belirsiz suretler, kulağına şeytana dair bir şeyler fısıldarlar ve uyandıktan sonra ona normal hayatında musallat olurlar. Dilek bu varlıkları artık iyiden iyiye hissetmeye başlar. Daha kötüsü Dilek’in korkusu şiddete dönüşür ve bu musallat olan varlık genç kadının bedenini kontrol etmeye başlar. Çaresiz çift bu konuda uzman olduğu kulaktan kulağa yayılan Belkıs Hoca adındaki bir kadından yardım almak için Bitlis'in yolunu tutar. Vizyona giriş tarihi: 12 Eylül 2014 Türü: Korku Oyuncuları: Nil Günal Çakıroğlu, Ümit Bülent Dinçer, Sultan Köroğlu Kılıç Yönetmeni: Hasan Karacadağ 12. Siccin - IMDb 6.3

Başarılı yerli korku serilerinden bir diğeri olan Siccin'in başlangıç filmi gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanmış, Öznur isimli genç bir kadının zorlu bir aşk hikayesi anlatılıyor. Çocukluğundan beri kuzeni olan Kudret'e aşık olan Öznur, bir şekilde Kudret’i beraber olmaya ikna eder. Evli olan Kudret, bu ilişkiyi içine sindiremez ve bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa’ya büyü yaptırır. Bu kötücül cin Nisa'yı ele geçirir. Büyüye göre, 5 yatsı vakti sonrasında Nisa ile onun kanından gelenler ölümle yüzleşecektir.

Vizyona giriş tarihi: 26 Eylül 2014 Türü: Korku Oyuncuları: Pınar Çağlar Gençtürk, Koray Şahinbaş, Merve Ateş Yönetmeni: Alper Mestçi 11. Siccin 5 - IMDb 6.4

Seyircilerden yüksek puan almayı başaran Siccin'i arka arkaya görüyoruz bu listede! Siccin 5, yıllar önce yapılan ayin sonrası hayatları kabusa dönen ailenin hikayesini anlatıyor. Hale, ailesiyle birlikte Nevşehir'deki tarihi bir evde yaşayan 12 yaşındaki genç bir kızdır. Hale, yaşadığı eski ve ürkütücü evi annesi, akli dengesi bozulmakta olan babaannesi ve halası Azra'yla paylaşmaktadır. Bir gece Hale rüyasında, hiç görmediği babasının onu eski ve tekinsiz bir eve çağırdığını görür. Bu ev yıllar önce yasak bir ayin yapılmış olan dedesinin izbe evidir.. Vizyona giriş tarihi: 17 Ağustos 2018 Türü: Korku Oyuncuları: Rüya Öner, Özgür Hacıer, Merve Ateş Yönetmeni: Alper Mestçi 10. Siccin 2 - IMDb 6.6

Hicran ve Adnan çiftinin mutlu evlilikleri, iki yaşındaki çocuklarının bir kaza sonrası hayatını kaybetmesiyle yıkıma uğrar. İkili, artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibidir. Tüm bunların üzerine Hicran kısa süre içerisinde esrarengiz olaylar yaşamaya başlayınca psikolojisi tümden bozulur. Hicran bir hocaya görünür ve burada birinin kendisine "41 dikiş" adı verilen bir büyü yaptırdığını öğrenir. Bu büyü, 41 farklı niyetle yapılmaktadır. Genç kadının büyüden kurtulabilmesi için yapan kişiyi bulup 41 niyetten hangisini ettiğini öğrenmesi gerekmektedir.

Vizyona giriş tarihi: 10 Temmuz 2015 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Şeyda Terzioğlu, Bulut Akkale, Ece Baykal Yönetmeni: Alper Mestçi 9. Kapıdaki Sır - IMDb 6.7

200 yıl önce bir kadının kocası tehlikeli bir tarikat ile bir anlaşma yapar. Ancak bir süre sonra yaptığı anlaşmaya bağlı kalmayarak tarikatın kurallarını çiğner. Adam bunun bedelini hayatı ile öderken, suçsuz karısı ise çocuğu elinden alınarak korkunç bir kuyuya hapsedilir. Bu süreçte kadının bedenine korkunç bir varlığın ruhu girer. Olayın üzerinden yıllar geçse de kadının intikam isteği azalmaz. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır. Bu lanetlenmiş kasabaya yeni hayat kurmak için taşınan Aslı ve psikolojik sorunları olan eşi Murat lanetten etkilenmeye başladığında, kasabadaki herkes için cehennemin kapıları yavaş yavaş açılmaktadır. İlginç senaryosu ve kurgusuyla insanı bütün film boyunca geren bir yapım! Vizyona giriş tarihi: 15 Şubat 2018 Türü: Korku, Gerilim Oyuncuları: Şiar Zaim, Natali Kayova, Melek Orhanoğlu Yönetmeni: Mehmet Ali Zaim

8. Cin-i Ayet - IMDb 6.7

Hayatını cinlerle mücadeleye adamış bir adam olan Salih, intikam yemini etmiş bir adamdır. Salih henüz küçük bir çocukken annesine ifrit musallat olmuş ve ailesi katledilmiştir. İntikam almak için her şeyi göze alan Salih bir süre sonra kendisini, kurallarını İfrit ordusunun padişahı Se'nik'in belirlediği bir lanetin içinde bulur. Başındaki beladan kurtulmaya çalışan Salih bir yandan da varlığından yeni haberdar olduğu kardeşi Serpil'i lanetten korumak zorunda kalır. Bir insanın verdiği mücadeleyi anlatan bu yapım, gerçekten korkunç! Vizyona giriş tarihi: 1 Haziran 2018 Türü: Korku Oyuncuları: Kemal Uçar, Fulden Akyürek, Arda Esen Yönetmeni: Uğur Akünlü 7. Tez: 13. Gece - IMDb 6.7

Gizem ile korkunun harman edildiği bir yapım Tez: 13. Gece! Bir yandan merak edip, bir yandan iliklerinize kadar korkuyu hissedebilirsiniz. Gaye, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan genç bir kadındır. Tezi için bir konu belirlemesi gereken Gaye, erkek arkadaşı Emre’nin önerisi ile psikolojik sorunları olan Narin adındaki bir kız ile tanışır. Narin’in yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmak isteyen Gaye, bu süreçte Narin’in yanına taşınır. Gaye, eve taşınmasının ardından, yaptıkları seansları çekmeye başlar. Ancak bir süre sonra genç kızdan kimse haber alamaz. Kardeşi Barış, kameradaki kayıtlara baktığında sadece 13 gece çekim yapıldığını fark eder. 13 gecenin ardından yaşananları ise kimse beklememektedir.

Vizyona giriş tarihi: 21 Şubat 2019 Türü: Korku, Gizem Oyuncuları: Benan Kılıç, Fulya Işıklar, Hüseyin Yaman Yönetmeni: Taylan Işıklar 6. Üç Harfliler 3: Kara Büyü - IMDb 6.8

Diğer ünlü bir korku serisi olan Üç Harfliler filminden gerçekten adeta kalite akıyor! Anne ve babasının vefatından sonra çocukluğunun geçtiği evde oturmaya tahammül edemeyen Alev, evini kiraya verir. Bu eve taşınan tuhaf kiracılar Alev, kızı Eda ve eşi Erol’un hayatlarını bir anda kabusa çevirir. Eve taşınan Dilek ve Kadir yeni evli bir çifttir. İkisinin de geçmişinde ürkütücü olaylar vardır ve farklı şekillerde Alev’in ailesine musallat olurlar. Alev rastlantı sonucu gittiği ve ''Ebced Hesabı'’ yaparak ‘’Yıldızname’’ falına bakan ürkütücü kadından, kiracıları hakkında bazı bilgiler öğrenir. Fakat öğrendiği şeyler Alev’in yaşadıklarını daha da kara bir kabusa dönüştürecektir. Vizyona giriş tarihi: 1 Temmuz 2016 Türü: Korku Oyuncuları: Deniz Gündoğdu, Seda Oğuz, Metin Yıldırım Yönetmeni: Alper Mestçi 5. Siccin 4 - IMDb 6.8

Oldukça ürkütücü bir konuyu işleyen Siccin 4'te Yılmaz ailesi geçmişte oldukça varlıklı ve zengin bir ailedir ancak bu durum zamanla değişir. Aile, yaşadıkları maddi sorunlar sonucunda babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalır. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan varlıklar tarafından sahiplenilmiştir. Ailenin eve gelişi ise bu sakinler tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır, zira bu evde Saadet'ten başkasını istememektedirler. Bu filmin yarısını hala izleyemediğimi de eklemem gerekiyor..

Vizyona giriş tarihi: 1 Eylül 2017 Türü: Korku Oyuncuları: Mirza Metin, Yasemin Kurttekin, Sebahat Adalar Yönetmeni: Alper Mestçi 4. Siccin 3: Cürmü Aşk - IMDb 6.9

Bir insanın aşkı için neleri göze alabileceğini anlatan bir yapım olan Siccin'in devam filmi Cürmü Aşk, iddia ediyorum sizi koltuklarınızdan zıplatacak! Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat’ın kız kardeşi Kader'le evlenir. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatını değiştirir. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat’ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar. Vizyona giriş tarihi: 2 Eylül 2016 Türü: Korku Oyuncuları: Büşra Apaydın, Adnan Koç, Cem Uslu Yönetmeni: Alper Mestçi 3. Dabbe: Cin Çarpması - IMDb 6.9

Dabbe'nin en korkunç filminde şimdi sıra! Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde başka boyuttan gelen varlıkların saldırısına uğrar ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Kübra'yı tedavi etmek için yola çıkan Ebru isimli bir psikiyatr aynı zamanda Kübra'nın eski bir arkadaşıdır. Psikiyatr Ebru, bu tür olaylarda halkın ilk olarak başvurduğu cin çıkaran hocalardan biriyle birlikte çalışacak; Cinci Faruk Akat olarak tanınan bu adamın cin çıkarma seansı sırasında genç kıza yaptıklarını kayıt altına alıp inceleyecektir. Başlarda her şey yolunda gitse de köyün geçmişinde yaşanan olayların laneti herkesin yakasına yapışacaktır.