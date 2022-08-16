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Yerli ve yabancı turistler Nemrut Dağı’na akın akın geldi! Fotoğraf kameralarına saldırıldılar

16.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı’na, yurt dışı ve içinden her yıl binlerce turist akın ediyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Güneşin doğuşu ve batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Dağı’nda hafta sonu da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı’ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi. Güneşin batışını izleyen turistler, sabah güneşin doğuşuna da şahitlik ediyor.

Nemrut dağını ziyaret eden turistler, güneşin doğuşunu ve batışını seyretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nemrut Dağı
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