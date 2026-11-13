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Anthropic’ten 'Claude Meetings' hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor!

Anthropic, Claude Meetings adlı yeni özelliğini duyurdu. Video toplantılarına katılabilen Claude, görüşmeler devam ederken planlar hazırlayabiliyor, zaman çizelgeleri oluşturabiliyor ve görevler üzerinde çalışmaya başlayabiliyor.

Anthropic’ten 'Claude Meetings' hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor!
Enes Çırtlık

Yapay zeka şirketi Anthropic, iş yerlerine yönelik yeni özelliklerini tanıttı. Bunlar arasında yer alan Claude Meetings, Claude'un video görüşmelerine katılarak toplantı devam ederken görevler üzerinde çalışmasını sağlıyor. Şirket ayrıca Claude Whiteboards ve Claude Sheets özelliklerini de duyurdu.

Anthropic'in üretkenliğe odaklanan yeni özellikleri, OpenAI'ın iş yerlerine yönelik bir dizi aracını tanıtmasından yalnızca birkaç hafta sonra geldi. OpenAI'ın araçları, kullanıcıların ChatGPT ile birlikte çalışarak şirket bilgilerini görselleştirmesine ve sunumlar hazırlamasına olanak tanıyor.

Her iki şirket de ürünlerini bir tür ofis yazılım paketine dönüştürerek Microsoft ve Google ile rekabet etmeye çalışıyor. Meta da kullanıcıların belirli görevleri tamamlamasına yardımcı olmak için anında mini uygulamalar oluşturabilen Muse AI adlı yapay zeka ajanıyla bu rekabete katılıyor.

CLAUDE MEETINGS NASIL ÇALIŞIYOR?

Claude Meetings sayesinde ekipler, Claude'u video toplantılarına görünür bir katılımcı olarak ekleyebiliyor. Claude, konuşmaları takip ederek görevler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmaya başlıyor.

Anthropic’ten Claude Meetings hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor! 1

Katılımcılar konuşurken Claude, görüşülen konuyla ilgili bir plan taslağı hazırlayabiliyor, beyaz tahta üzerinde zaman çizelgesi oluşturabiliyor ve toplantı sohbetindeki soruları yanıtlayabiliyor. Ayrıca bağlı iş uygulamalarına erişerek geçen yılın rakamları gibi bilgilere ulaşabiliyor.

Anthropic’ten Claude Meetings hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor! 2

Toplantı sona erdiğinde Claude'un oluşturduğu toplantı notlarına, yapılacak işlere ve diğer materyallere claude.ai üzerinden erişilebiliyor.

Anthropic'e göre toplantılarda konuşulan konularla ilgili çalışmalar genellikle görüşme sona erdikten sonra başlıyor; Claude Meetings ise ekiplerin tartışmaları henüz toplantı devam ederken somut eylemlere dönüştürmesini sağlıyor.

CLAUDE MEETINGS’TE KATILIM KURALLARI

Claude, toplantılara katıldığında kendisini bir katılımcı olarak tanıtıyor ve toplantı sohbetine bir bilgilendirme mesajı gönderiyor.

Yönetici tarafından izin verilmediği sürece dışarıdan konukların bulunduğu görüşmelere katılmıyor. Toplantıya dışarıdan bir konuk dahil olması durumunda ise otomatik olarak görüşmeden ayrılıyor.

Claude Meetings, Team ve Enterprise planlarında beta olarak kullanıma sunuluyor. Özellik, ilk aşamada Google Meet ile çalışıyor. İlerleyen dönemde ek planlar için de destek sunulması bekleniyor.

Anthropic’ten Claude Meetings hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor! 3

CLAUDE WHITEBOARDS İLE FİKİRLER GÖRSEL ÇALIŞMA ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Anthropic'in duyurduğu bir diğer özellik olan Claude Whiteboards, ekiplerin planları birlikte tartışabildiği ve Claude'un bu planları zaman çizelgeleri ile son teslim tarihlerini içeren düzenli bir görsel çalışma alanına dönüştürebildiği ortak çalışma tahtası olarak tanımlanıyor.

Şirket, birçok kişinin halihazırda Claude ile beyin fırtınası yaptığını ancak sonuçları başkalarıyla paylaşmak için farklı bir yere kopyalayıp yapıştırmak zorunda kaldığını belirtiyor. Yeni özellikle birlikte ekipler, aynı çalışma tahtasında doğrudan Claude ile gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor.

Beyin fırtınası tamamlandığında Claude, çalışma tahtasını bir belgeye veya slayt sunumuna dönüştürebiliyor.

Anthropic’ten Claude Meetings hamlesi: Claude artık video toplantılarına katılabiliyor! 4

Anthropic'e göre Whiteboards, Claude Meetings içinde de kullanılabiliyor. Böylece katılımcılar konuşurken çalışma tahtası da eş zamanlı olarak oluşturuluyor.

Claude Whiteboards, ücretli planlarda web, masaüstü ve mobil platformlarda beta olarak kullanıma sunuluyor.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka toplantı claude Anthropic
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