Yeryüzündeki cennet Karayipler

Geçmişte, zengin ticaret gemilerinin dolayısıyla da korsanların eksik olmadığı Karayip kıyıları günümüzde dünyanın dört bir yanından turistlerle dolup taşıyor. Toplamda iki milyon metrekarelik bir alanı teşkil eden Karayipler yeryüzü cenneti olarak da anılıyor.

İLK KEZ KRİSTOF KOLOMB AYAK BASTI

Karayipler toplamda 2 milyon 754 bin kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip. Bölgenin diğer adı Batı Hin Adaları. Bu adı almasının nedeni ise Kristof Kolomb'un Amerika kıtasında ilk buraya ayak basması ve bölgeyi Hindistan sanmasından kaynaklanıyor.

FLORİDA'DAN VENEZUELA'YA KADAR UZANIYOR

"Karayipler nereyi kapsıyor?" sorusunun cevabı kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Florida ile güneyde Latin Amerika ülkesi olan Venezuela arasında kalan coğrafyadır.

Karayipler bölgesinde 13 bağımsız devlet ve 17 özerk bölge bulunmakta. Bu geniş coğrafyada toplam 43 milyon insan yaşıyor. Bölgenin en büyük kentleri Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo ve Küba'nın başkenti Havana.

7 BİN ADA BULUNUYOR