YEMEK

Yeşil çayı 500 mililitreden fazla içmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören hastalarda beslenmenin önemli olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların günde en az 8 bardak su ya da maden suyu tüketmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Görümlü ayrıca yeşil çayın günde 500 mililitreden fazla içilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve "Hastalarımızdan yeşil çayı günde 500 mililitre, taze sıkılmış meyve suyunu 300 mililitrenin üzerinde içmemelerini istiyoruz” dedi.

Yeşil çayı 500 mililitreden fazla içmeyin

Hastaların tedavi sürecinde özellikle beslenme konusundaki sorularına cevap aradığını, belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü, "Hastalarımızın bu tür sorularının cevabını bizde aramalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü kulaktan dolma, başkalarının önerisi ya da internetten edinilen bilgilerle tedavilerine destek amacıyla uyguladıkları beslenme tarzı yarar yerine zarar getiriyor. O nedenle kafalarındaki her sorunun yanıtını bizden almalarını istiyoruz" diye konuştu.

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Yeşil çayı 500 mililitreden fazla tüketmeyin

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Kanser ve beslenme ilişkisine de değinen Doç. Dr. Görümlü sözlerine şöyle devam etti: "Sağlıklı olmak, kanserden korunmak için antioksidan özellikli sebze ve meyvelerin bolca tüketilmesi gerektiği her fırsatta gündeme getiriliyor. Protein, liften zengin meyve ve sebzelerin, kuru baklagillerin tüketiminin önemi vurgulanıyor. Havuç gibi karoten, brokoli gibi flavonol maddesi içeren sebzelerin meme kanseri riskini azalttığı belirtiliyor. Sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri, krema, çeşitli çikolata, pasta ve bisküvileri hem normal hayatta tüketilmemesi gerektiği uyarısı yaparken, omega-3 balık yağı içeren gıdalardan zengin beslenmenin kansere karşı bir kalkan olduğunu söylüyoruz. Hem kanserden korunmada hem de kemoterapi ve radyoterapi görürken beslenme tarzının ne kadar önemli olduğu ortada. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri sürerken hastalarımıza günde en az 8 bardak su ya da maden suyu olarak kalorisiz içecek tüketmelerini öneriyoruz. Kemoterapi sırasında antioksidan A, C, E ve selenyum içeren meyve ve sebzelerin yoğun tüketilmesini doğru bulmuyoruz, yeşil çay, taze meyve suyu tüketiminde de kısıtlamaya gidiyoruz. Hastalarımızdan günde yeşil çayı 500 mililitre, taze sıkılmış meyve suyunu 300 mililitrenin üzerinde içmemelerini istiyoruz. Süt ve süt ürünlerini az yağlı, kırmızı eti de yağsız tüketmelerini öneriyoruz. Tedavi sürecindeki diyetisyen destek programımızla hastalarımız hem bu sakıncalı ve serbest yiyecek içecekler konusunda bilgileniyor hem de kilo artışı, zayıflama, kusma bulantı gibi olası sorunlarını uzman eşliğinde çözme olanağına sahip oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme kanserden koruyan besinler kanser riski taşıyan besinler

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