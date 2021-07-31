Yeşil sahalardan dizi setlerine: Bir dönemin gol kralı İlhan Mansız'ın oyunculuk yeteneklerini sergilediği 4 dizi

Aslen Kırım Tatarı olan ve 1975'te Almanya'da dünyaya gelen İlhan Mansız, futbolla 13 yaşındayken tanıştı. Almanya'da ve Türkiye'de pek çok takımın altyapısında top koşturdu. Beşiktaş kadrosunda yer aldıktan sonraki başarılı performansıyla tüm gözleri üzerine çevirdi ve milli takım forması giymeyi başardı. Türkiye-Senegal karşılaşmasında Dünya Kupası'nın son altın golünü atarak adını tüm dünyaya duyuran yıldız futbolcu, sık sık yaşadığı sakatlanmalar yüzünden Beşiktaş'la anlaşmasını yenileyemeyince Almanya'ya döndü ve orada geçirdiği bir kaza sonrası 2009'da futbolu bırakmak zorunda kaldı. Futbolculuğa olduğu kadar televizyon dünyasına da ilgisi ve yeteneği olan İlhan Mansız'ın oynadığı dizilere birlikte göz atalım.

1. BELALI BALDIZ

İlhan Mansız; Kenan Işık, Berna Laçin, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştıkları ve 2005-2006 yıllarında yayımlanan Belalı Baldız'da konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştı. Dizinin 7. bölümündeki bir sahnede kısa bir süre gördüğümüz Mansız, röportaj verdiği sırada kendisine futbol topu imzalatmaya çalışan iki genç ve güzel kadına yaptığı soğuk şakalarla diziye renk katmıştı.

2. KIZLAR YURDU

Bir kız yurdunun eğlence ve şamatasına ortak olduğumuz gençlik dizisi Kız Yurdu da İlhan Mansız'ın oyunculuk becerilerini gösterdiği yapımlardan biri. Diziye sonradan Tolga rolüyle dahil edilen Mansız, yurttaki kızlardan birine âşık olan ünlü bir oyuncuyu canlandırıyordu.

3. DOKTORLAR

Bir dönemin en gözde dizilerinden Doktorlar'da Zeynep'in çılgınlar gibi tepsi tepsi poğaça yaptığı bölüme herkes en az bir kez denk gelmiş olmalı. İşte o obsesyonun sebebi, Ömer'in ölümüydü. Dizide nakil için hastaneye yatan kalp hastası Ömer'i canlandıran İlhan Mansız'ı, tam 12 bölüm boyunca izlemiştik. Ha iyileşti, ha iyileşecek derken 45. bölümde hayatını kaybeden Ömer; hepimizi hayli üzmüştü. İlhan Mansız'ın dizideki oyuncularla yarışan başarılı performansı, futbolculuğunu aratmadı.

4. DALGAKIRAN

İlhan Mansız'ın son dizisi ise 2008'de TRT-1'de yayımlanan Dalgakıran'dı. Dizide başrolü kapan Mansız, aslında makine mühendisi olan ve bir iş kazasında en yakın arkadaşını kaybedince her şeyi bırakıp Foça'da balıkçılık yapmaya başlayan Fırtına'yı canlandırdı.



